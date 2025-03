Musk distribui cheques de 1 milhão de dólares antes da eleição para o Supremo Tribunal do Wisconsin

O procurador-geral democrata do estado, que é um campo de batalha, falhou na sua tentativa de bloquear a medida.

PUBLICIDADE

Elon Musk ofereceu a dois eleitores do Wisconsin cheques no valor de 1 milhão de dólares (924 275 euros) antes da eleição crucial para o Supremo Tribunal no estado.

A votação de terça-feira irá determinar a composição ideológica do tribunal superior do estado, onde quatro dos sete juízes atuais são liberais.

O procurador-geral do Wisconsin, Josh Kaul, um democrata, tentou impedir os pagamentos de Musk à última hora, argumentando que as leis estaduais proíbem "oferecer qualquer coisa de valor para induzir alguém a votar".

No entanto, o seu desafio legal falhou depois de o Supremo Tribunal do estado ter recusado unanimemente ouvir o caso.

A decisão foi tomada pouco antes do comício político de domingo, no qual Musk distribuiu dois cheques chorudos às pessoas que assinaram uma petição contra os "juízes ativistas".

Através dos seus advogados, Musk, o homem mais rico do mundo, afirmou que as ofertas não eram ilegais.

O multimilionário da tecnologia estava simplesmente a exercer os seus direitos de liberdade de expressão, afirmaram os seus advogados, acrescentando que os cheques se destinavam "a gerar um movimento popular de oposição aos juízes ativistas e não a defender expressamente qualquer candidato".

Musk, que dirige o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), fixou a sua atenção na eleição judicial no Wisconsin, afirmando que será "importante para o futuro da civilização".

O aliado próximo de Trump afirmou que o tribunal poderia muito bem desempenhar um papel vital nas futuras eleições federais, uma vez que se espera que decida sobre o redistritamento do Congresso. Segundo Musk, com um sistema judicial de tendência liberal, este processo seria prejudicial aos interesses republicanos.

O empresário e os grupos a ele associados doaram 20 milhões de dólares (18,5 milhões de euros) para ajudar o seu candidato preferido, o juiz conservador Brad Schimel, a vencer a corrida, suscitando críticas da candidata liberal Susan Crawford e dos seus aliados sobre a influência de Musk nas eleições.

Schimel, que usou um chapéu com a inscrição "Make America Great Again" durante a campanha de domingo, prometeu "rejeitar os juízes ativistas", em conformidade com a agenda do presidente dos EUA.

A eleição tornou-se o concurso judicial mais caro de que há registo, com mais de 81 milhões de dólares (74,9 milhões de euros) gastos no total.

Os brindes financeiros de Musk não são novidade. Durante a campanha para as eleições presidenciais do ano passado, o seu comité de ação política pagou 1 milhão de dólares (924 275 euros) por dia aos eleitores de estados indecisos como o Wisconsin que assinaram uma petição de apoio à primeira e segunda emendas.