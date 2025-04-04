Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Guerra civil em Myanmar continua apesar do cessar-fogo pós-terramoto

Visitantes caminham perto da entrada do Mosteiro Maha Aungmye Bonzan, vulgarmente conhecido como Mosteiro Me Nu, em Mandalay, Myanmar, sexta-feira, 4 de abril de 2025.
Visitantes caminham perto da entrada do Mosteiro Maha Aungmye Bonzan, vulgarmente conhecido como Mosteiro Me Nu, em Mandalay, Myanmar, sexta-feira, 4 de abril de 2025. Direitos de autor  AP
Direitos de autor AP
De Magyar Ádám & MTI
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O número de mortos do terramoto em Myanmar ultrapassa agora os 3.300 e está iminente uma grave catástrofe humanitária. Apesar disso, o exército efetuou pelo menos 61 ataques contra os rebeldes na última semana.

Um dos principais pontos de referência da região de Mandalay, o mosteiro de Me Nu, está agora totalmente destruído. O edifício com mais de 200 anos ruiu durante o terramoto de magnitude 7.7 ocorrido há uma semana.

O número oficial de mortos na sequência da catástrofe natural em Myanmar ascende agora a mais de 3.300. As equipas de salvamento ainda estão à procura de corpos entre os escombros, mas o foco volta-se agora para a ajuda aos sobreviventes e a resposta à catástrofe humanitária.

Mesmo antes do terramoto, estimava-se que quase 20 milhões de pessoas em Myanmar já necessitavam de apoio e que existissem três milhões de deslocadas internamente devido à guerra civil em curso.

Exército dificulta esforços de socorro devido à guerra civil

Esta sexta-feira, o líder das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, visitou Myanmar. De acordo com o ACNUR, a junta de Myanmar levou a cabo pelo menos 61 ataques desde o terramoto.

Numa conferência de imprensa, a porta-voz do ACNUR, Ravina Shamdasani, informou que o exército tinha lançado 16 operações desde o cessar-fogo temporário anunciado a 2 de abril e acrescentou que a junta continuava com o recrutamento, incluindo entre as pessoas que tinham chegado às zonas afetadas para trabalhos de socorro.

O porta-voz sublinhou que, apesar da catástrofe, o exército continua a restringir a circulação nas regiões atingidas pelo terramoto, o que dificulta a distribuição da ajuda humanitária aos necessitados.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Junta militar de Myanmar declara cessar-fogo temporário para ajudar vítimas do terramoto

Terramoto de magnitude 6,2 na escala de Richter abala o oeste do Japão

Japão regista forte terramoto de 6,2 na província de Shimane