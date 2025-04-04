Guerra civil em Myanmar continua apesar do cessar-fogo pós-terramoto

O número de mortos do terramoto em Myanmar ultrapassa agora os 3.300 e está iminente uma grave catástrofe humanitária. Apesar disso, o exército efetuou pelo menos 61 ataques contra os rebeldes na última semana.
Um dos principais pontos de referência da região de Mandalay, o mosteiro de Me Nu, está agora totalmente destruído. O edifício com mais de 200 anos ruiu durante o terramoto de magnitude 7.7 ocorrido há uma semana.
O número oficial de mortos na sequência da catástrofe natural em Myanmar ascende agora a mais de 3.300. As equipas de salvamento ainda estão à procura de corpos entre os escombros, mas o foco volta-se agora para a ajuda aos sobreviventes e a resposta à catástrofe humanitária.
Mesmo antes do terramoto, estimava-se que quase 20 milhões de pessoas em Myanmar já necessitavam de apoio e que existissem três milhões de deslocadas internamente devido à guerra civil em curso.
Exército dificulta esforços de socorro devido à guerra civil
Esta sexta-feira, o líder das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, visitou Myanmar. De acordo com o ACNUR, a junta de Myanmar levou a cabo pelo menos 61 ataques desde o terramoto.
Numa conferência de imprensa, a porta-voz do ACNUR, Ravina Shamdasani, informou que o exército tinha lançado 16 operações desde o cessar-fogo temporário anunciado a 2 de abril e acrescentou que a junta continuava com o recrutamento, incluindo entre as pessoas que tinham chegado às zonas afetadas para trabalhos de socorro.
O porta-voz sublinhou que, apesar da catástrofe, o exército continua a restringir a circulação nas regiões atingidas pelo terramoto, o que dificulta a distribuição da ajuda humanitária aos necessitados.