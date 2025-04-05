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Rússia continua operação de limpeza de derrame no Estreito de Kerch

Operações de limpeza no Estreito de Kerch, 11 de janeiro de 2025.
Operações de limpeza no Estreito de Kerch, 11 de janeiro de 2025. Direitos de autor  AP/Russian Emergency Ministry Press Service
Direitos de autor AP/Russian Emergency Ministry Press Service
De Euronews com AP
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O derrame aconteceu em dezembro, quando dois petroleiros russos foram atingidos por uma tempestade.

Segundo o Ministério das Situações de Emergência da Rússia, o país continua a operação de limpeza no Estreito de Kerch, no Mar Negro. Isto depois de um derrame de petróleo causado por dois petroleiros russos, em dezembro passado.

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O derrame libertou pelo menos 3.700 toneladas de fuelóleo.

O estreito de Kerch, que separa a península da Crimeia, ocupada pela Rússia, da Rússia continental, é uma rota marítima vital a nível mundial, ligando o interior do mar de Azov ao mar Negro. Tornou-se também um importante ponto de conflito entre a Rússia e a Ucrânia desde que Moscovo anexou a península em 2014.

O incidente ocorreu quando os petroleiros Volgoneft-212 e Volgoneft-239 foram apanhados por uma tempestade. Um dos navios partiu-se ao meio e acabou por se afundar, matando um membro da tripulação. O segundo navio encalhou e começou a verter petróleo.

O Ministério das Situações de Emergência informou que já foram limpos mais de 418 quilómetros de costa e que foram removidas mais de 154.300 toneladas de areia e solo contaminados. Estima-se que tenham sido gastos cerca de 913 milhões de euros nestes trabalhos de limpeza, de acordo com o agência sanitária russa.

O presidente russo, Vladimir Putin, considerou o derrame de petróleo um "desastre ecológico".

O cientista russo Viktor Danilov-Danilyan descreveu o derrame como uma das piores "catástrofes ambientais" do século XXI.

Em dezembro, Mykhailo Podolyak, que é conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, descreveu o derrame como uma "catástrofe ambiental em grande escala" e apelou a sanções adicionais contra os petroleiros russos.

Editor de vídeo • Lucy Davalou

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