Perante a destruição maciça causada pela guerra na Faixa de Gaza, a crise da água destaca-se como uma das mais graves catástrofes humanitárias sofridas pela população, com o consumo de água per capita a cair para níveis preocupantes, atingindo os valores mais baixos dos últimos anos. Gaza enfrenta agora uma escassez sem precedentes, exacerbada pela destruição de mais de 60% da infraestrutura da rede de água, bem como pela interrupção dos fornecimentos israelitas e pela falta de combustível necessário para operar os poços.

A cada gota de água que os habitantes de Gaza procuram, desenrola-se uma tragédia maior: redes destruídas, poços avariadose fontes contaminadas que ameaçam a saúde pública. Esta crise tornou-se não só uma ameaça para a vida quotidiana, mas também para o futuro, uma vez que o acesso à água potável emerge como um desafio existencial para os mais de dois milhões de pessoas que vivem na Faixa de Gaza, com uma escassez crescente e recursos limitados.

Consumo de água per capita registou quebra de 97%

Grandes partes da Faixa de Gaza - especialmente no norte e no sul - transformaram-se em zonas "afetadas", de acordo com os relatos da ONU, depois de Israel ter destruído dezenas de poços e redes de distribuição, tornando a vida quase impossível nesta pequena área.

As principais fontes de água são sistematicamente atingidas e as famílias perderam o acesso às suas necessidades diárias mínimas. Os números da UNRWA indicam que mais de 67% das instalações de água e saneamento foram destruídas, enquanto o município de Gaza confirma que 80% das suas máquinas de serviço, incluindo bombas de água e máquinas de tratamento de esgotos, não funcionam.

Atualmente, os habitantes de Gaza dependem de frágeis instalações de dessalinização, doadas por árabes e internacionais, mas que continuam a ser insuficientes para satisfazer as necessidades da população de Gaza. As longas filas em frente aos pontos de distribuição e as cenas de transporte de água em baldes e tanques primitivos já não são uma exceção, mas uma realidade diária que obriga os habitantes a racionar cada gota de água.

Central de dessalinização em Deir al-Balah, 2 de abril de 2025 Euronews

Um relatório publicado pelo Gabinete Central de Estatística Palestiniano (PCBS) e pela Autoridade Palestiniana da Água (PWA) revelou que a quota de água per capita diminuiu 97%, passando de 84,6 litros por dia antes da guerra para 3-15 litros atualmente. Os dados indicam que a quantidade disponível hoje não excede 10-20% da quantidade total de água que era fornecida à Faixa de Gaza antes da guerra, que é instável, dependente da disponibilidade de combustível para operar os poços e as instalações de dessalinização que restam, e muito afetada pela crise recorrente de deslocações.

A água salgada do mar entre a utilização no estado atual e a dessalinização primitiva

Numa cena que reflete a profundidade da tragédia, milhares de habitantes de Gaza foram obrigados a recorrer à água do mar para se lavarem e tomarem banho, enquanto alguns tentam dessalinizá-la de formas primitivas. As centrais internacionais de dessalinização, que costumavam ser a única salvação, estão na maioria (95%) fora de serviço devido aos cortes de energia e à falta de combustível, obrigando os residentes a esperar em filas de horas por 20 litros de água de duas em duas semanas.

Filas de espera em frente a um ponto de distribuição de água em Gaza, 2 de abril de 2025 Euronews

Poços cavados à pressa, mas água não é própria para consumo

Num canto do campo de Deir al-Balah, Ahmed Sharaf está em frente ao "poço da sede" que cavou com o seu próprio esforço, tentando salvar 300 famílias da seca. Mas a água bombeada deste poço, que tem 22 metros de profundidade, não passa de um "veneno mortal" - como ele a descreve - pois a sua salinidade é o dobro da norma internacional, tornando-a imprópria até para se lavar, quanto mais para beber.

Depois de o município de Deir al-Balah ter deixado de bombear água, Sharaf viu-se obrigado a construir este poço artesiano alimentado por energia solar para distribuir água gratuita (ou quase gratuita) às famílias por apenas 10 dólares por mês. "As pessoas esperam horas ao sol", diz ele, examinando a canalização: "As pessoas esperam horas ao sol e algumas saem sem a sua parte."

Prorrogação do engarrafamento de água salgada no campo de Deir Al Balah, 2 de abril de 2025 Euronews

Numa cena que simboliza o colapso total do setor da água, dezenas de pessoas estão alinhadas em frente ao poço desde o amanhecer, carregando vasos de plástico gastos. Sharaf diz: "Algumas famílias reutilizam a água três vezes: "Para lavar, limpar e puxar o autoclismo."

A pior crise das últimas décadas

A Faixa de Gaza está a enfrentar a pior crise de água das últimas décadas, uma vez que a recente guerra levou à destruição de cerca de 70% das infraestruturas de água e saneamento, de acordo com a União dos Municípios de Gaza. De acordo com Hosni Muhanna, porta-voz da União, a destruição afetou particularmente o norte e o sul de Gaza, perturbando completamente a prestação de serviços básicos à população.

Para piorar a situação, Israel continua a bloquear a entrada de equipamento pesado e de materiais de reconstrução, impedindo quaisquer tentativas sérias de reparação das restantes redes de água danificadas. O cenário em Gaza hoje mostra camiões de água não esterilizada em longas filas em frente aos pontos de abastecimento, enquanto os residentes esperam horas para encher contentores de plástico gastos, num processo de transporte primitivo que expõe a água à contaminação e aumenta o risco de epidemias.

Filas de espera para distribuição de água no norte da Faixa de Gaza, 2 de abril 2025 يورونيوز

Os números oficiais revelam que 39 poços de água foram completamente destruídos, enquanto outros 93 poços foram severamente danificados e apenas 17% dos 284 poços subterrâneos estão a funcionar.

Nas ruas destruídas de Deir al-Balah, Nabil al-Buhaysi puxa o seu carrinho de madeira com um depósito de plástico contendo esta substância vital, tentando vender um "copo de água" aos civis sequiosos que por ali passam. Mas o que antes era um bem disponível para todos por 5 shekels é agora um luxo, pois o preço subiu para 70 shekels por copo. "Hoje, as pessoas compram água como quem compra ouro", diz al-Buhaysi. "Gota a gota", diz al-Buhaysi.

A tragédia está nos pormenores que al-Buhaysi conta: a central de dessalinização de Deir al-Balah - que se tornou praticamente a única fonte de água potável da região - está a sofrer de falta de combustível e de peças sobressalentes. O que lhe custava três shekels para encher um copo antes da guerra, custa-lhe agora 30 shekels quando sai da fábrica, antes de o vender por 70 shekels, depois de contabilizados os custos de transporte de gás ou gasóleo adquiridos no mercado negro a preços astronómicos.

Pessoas deslocadas no norte de Gaza lutam para ter acesso a água potável

Nos campos sobrelotados do norte de Gaza, conseguir um copo de água potável tornou-se uma batalha diária para os deslocados. Musa Alyan, membro da equipa da iniciativa "Misericordiosos entre eles", conta como os projetos de abastecimento de água passaram de uma obra de caridade temporária a uma tábua de salvação para milhares de famílias que vivem em tendas apinhadas e que não têm as necessidades básicas da vida.

"Lançámos iniciativas de rega a longo prazo devido à grande escassez de recursos e estamos a tentar poupar esforço e tempo aos deslocados internos que vivem em condições desumanas", afirma Alyan. No entanto, esta missão enfrenta muitos desafios, nomeadamente a escassez de combustível necessário para operar os veículos de transporte de água, para além do medo constante de ser alvo do exército israelita.

Quando um copo de água em Gaza se torna um sonho distante

O custo do transporte de água subiu a uma escala sem precedentes, uma vez que o preço de um copo de água potável atinge entre 150 e 200 shekels, o que significa que o custo de encher um veículo pode atingir os mil shekels. "Nós, enquanto equipa, cobrimos estes custos através da ajuda e fornecemos água gratuita aos deslocados e aos abrigos", afirmou Alyan.

Engarrafamento de água tratada numa estação de dessalinização em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, 2 de abril de 2025 Euronews

Mas estes esforços continuam a ser pequenos quando comparados com a dimensão da catástrofe. Um Mohammed Washah, uma deslocada num dos campos, conta o seu sofrimento: "Esperamos quatro dias inteiros pela chegada dos veículos de distribuição de água e depois ficamos em longas filas sob o sol escaldante para receber a nossa parte".

Esta mãe tem de transportar ela própria a água do ponto de distribuição para a sua tenda remota e depois distribuí-la cuidadosamente pelos membros da família para os sustentar até à próxima ronda, quatro dias depois.

Engarrafamento de água salgada no campo de Deir El Balah, no centro de Gaza, 2 de abril 2025 Euronews

Grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo a Human Rights Watch e a Oxfam,acusaram Israel de utilizar a água como uma arma, privando os habitantes de Gaza do limite de sobrevivência da Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 15 a 20 litros por dia. Estas organizações afirmaram que estas práticas podem constituir um genocídio ao abrigo do direito internacional, mas Israel continua a negar estas acusações, apesar de ter cortado a água e a eletricidade na Faixa de Gaza desde o primeiro dia da guerra, na sequência do ataque do Hamas que matou 1200 israelitas.