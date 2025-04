Milhares de pessoas fogem de Rafah após novas novas ordens de evacuação de Israel

O chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou que 140 000 pessoas foram afetadas pelas últimas ordens de deslocação dos militares israelitas, que indicam que poderão em breve lançar outra grande operação terrestre na cidade mais a sul de Gaza.

PUBLICIDADE

Milhares de palestinianos fugiram de Rafah, a cidade mais a sul de Gaza, na segunda-feira, depois de os militares israelitas terem emitido novas ordens de evacuação, indicando que poderão em breve lançar outra grande operação terrestre.

Pelo menos 140.000 pessoas foram afetadas pela ordem, de acordo com Philippe Lazzarini, diretor da UNRWA, a agência da ONU que ajuda os refugiados palestinianos.

"As pessoas são tratadas como bolas de pingue-pongue, com ordens militares constantes a brincar com o seu destino e as suas vidas", escreveu Lazzarini na plataforma social X.

"Isto está a causar pânico, ansiedade e incerteza no primeiro dia do Eid, um momento para estar com a família e os entes queridos", acrescentou. O Eid al-Fitr é normalmente um feriado muçulmano festivo que marca o fim do mês de jejum do Ramadão.

As pessoas foram vistas a viajar para norte com os seus pertences carregados em burros e empilhados nos tejadilhos dos carros. Algumas famílias também viajavam a pé, carregando bagagens, enquanto as crianças seguravam as mãos dos adultos.

"Estamos a morrer. Não há comida, não há bebida, não há eletricidade, não há medicamentos", disse Hanadi Dahoud, que foi deslocada da cidade de Khan Younis, no sul do país. "Queremos viver. Só queremos viver. Estamos cansados".

As ordens de evacuação de Israel abrangem Rafah e zonas próximas. Os palestinianos estão a ser aconselhados a dirigir-se para Muwasi, um conjunto de campos de tendas ao longo da costa.

Entretanto, as forças armadas israelitas prosseguiram a sua operação terrestre no norte de Gaza, afirmando que os efetivos estavam "a continuar as operações direcionadas para expandir o perímetro de segurança no norte e centro de Gaza".

As tropas "desmantelaram um túnel subterrâneo de um quilómetro de comprimento pertencente ao Hamas" e "localizaram uma oficina utilizada para a produção de rockets e lançadores".

Caminho para um novo cessar-fogo pouco claro

Israel pôs termo ao cessar-fogo com o grupo militante Hamas e retomou a guerra aérea e terrestre no início deste mês. No início de março, cortou todos os fornecimentos de alimentos, combustível, medicamentos e ajuda humanitária aos cerca de 2 milhões de palestinianos do território, para pressionar o Hamas a aceitar as alterações propostas ao acordo de tréguas.

Em maio do ano passado, Israel lançou uma operação de grande envergadura em Rafah, na fronteira com o Egito, deixando grande parte do território em ruínas. Os militares apoderaram-se de um corredor estratégico ao longo da fronteira, bem como da passagem de Rafah para o Egito, a única porta de Gaza para o mundo exterior que não era controlada por Israel.

Israel deveria ter-se retirado do corredor ao abrigo do cessar-fogo que assinou com o Hamas em janeiro, sob pressão dos EUA, mas mais tarde recusou-se a fazê-lo, invocando a necessidade de impedir o contrabando de armas.

Segundo o jornal israelita Haaretz, Israel propôs um novo acordo de cessar-fogo aos mediadores do Egito e do Qatar. O acordo exige que o Hamas liberte 11 reféns vivos e 16 corpos em troca de um número indeterminado de prisioneiros palestinianos, segundo um alto funcionário israelita.

Nos termos do acordo, Israel suspenderá os combates em Gaza durante 40 dias, imediatamente após a libertação dos 11 reféns, durante os quais terão lugar as negociações para a fase seguinte. O funcionário disse que o Hamas também seria obrigado a divulgar informações sobre todos os restantes prisioneiros até ao quinto dia de negociações.

Palestinianos deslocados, que fugiram de Rafah, chegam a Khan Younis, em Gaza, na segunda-feira, 31 de março de 2025 AP Photo/Abdel Kareem Hana

Israel prometeu intensificar as suas operações militares até que o Hamas liberte os restantes 59 reféns que tem em seu poder - pensa-se que 24 estão vivos. Israel também exigiu que o Hamas se desarme e abandone o território, condições que não estavam incluídas no acordo de cessar-fogo e que o Hamas rejeitou.

PUBLICIDADE

O Hamas insistiu na aplicação do acordo assinado, que previa a libertação do resto dos reféns em troca de um cessar-fogo duradouro e da retirada de Israel. As negociações sobre estas partes do acordo deveriam ter começado em fevereiro, mas apenas se realizaram conversações preliminares.

A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas invadiram Israel a 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis. Os militantes fizeram reféns mais 251 pessoas, a maioria das quais libertada durante o cessar-fogo ou noutros acordos.

A ofensiva de retaliação de Israel matou mais de 50 000 palestinianos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não indica quantos eram civis ou combatentes. No seu auge, a guerra deslocou cerca de 90% da população de Gaza, tendo muitos deles fugido várias vezes.

Grandes áreas da Faixa de Gaza foram completamente destruídas e não se sabe como e quando a área será reconstruída.