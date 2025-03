Corpos de 15 trabalhadores humanitários encontrados em vala comum em Gaza

De Euronews com AP

Os restos mortais foram descobertos ao lado dos seus veículos de emergência, que incluíam uma ambulância, um camião de bombeiros e um carro da ONU. As buscas, que duraram uma semana, foram concluídas no domingo.

Os corpos de 15 trabalhadores humanitários e médicos foram encontrados, no que a ONU descreveu como uma "vala comum" na zona de Tal Al-Sultan, no sul da cidade de Rafah.

As vítimas incluem um trabalhador da ONU, seis membros da Defesa Civil Palestiniana (PCD) e oito membros do Crescente Vermelho Palestiniano (PRCS). Uma pessoa continua desaparecida, segundo os relatórios.

"Os trabalhadores do setor da saúde nunca deveriam ser um alvo e, no entanto, estamos aqui hoje a desenterrar uma vala comum de socorristas e paramédicos", afirmou o chefe do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (UNOCHA) para a Palestina, Jonathan Whittall.

"Há sete dias, as ambulâncias da proteção civil e do PRCS chegaram ao local. Um a um, foram atingidos, foram atingidos. Os seus corpos foram recolhidos e enterrados nesta vala comum", acrescentou numa publicação no X.

De acordo com Whittall, os trabalhadores foram desenterrados ainda de uniforme e com as luvas calçadas.

De acordo com a agência de ajuda da ONU, a primeira equipa de trabalhadores foi morta a 23 de março pelo exército israelita. Mais tarde, outras equipas de emergência e de ajuda humanitária foram enviadas para procurar os seus colegas desaparecidos, que também foram alvo ataques durante várias horas.

Os militares israelitas afirmaram que abriram fogo contra "veículos suspeitos", incluindo ambulâncias e camiões de bombeiros que se acredita serem utilizados como cobertura por militantes do Hamas e da Jihad Islâmica.

O OCHA trabalhou em conjunto com o grupo de busca em nome da ONU para recuperar os corpos, o primeiro dos quais foi encontrado na passada quinta-feira, enquanto os outros foram descobertos no domingo.

A equipa de busca coordenou o acesso com as autoridades israelitas. Entretanto, as forças israelitas identificaram a área onde os corpos tinham sido enterrados, de acordo com os relatórios.