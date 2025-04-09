Quem visita Bagdade repara na presença generalizada de painéis solares nos telhados dos edifícios e das casas. Os que acompanham as notícias iraquianas também se apercebem do número crescente de anúncios de empréstimos bancários, alguns dos quais chegam aos 20 milhões de dinares iraquianos (cerca de 14 mil euros), para a compra de sistemas de energias renováveis para uso doméstico.

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Este fenómeno reflete a profundidade da crise de eletricidade que assola o país há vários anos. Uma crise que se agravou nos últimos anos, antes de entrar numa fase muito crítica no início do ano, com a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de acabar com a isenção de sanções, que foi concedida ao Iraque para comprar gás e eletricidade ao Irão, como parte da política de "pressão máxima" que a administração Trump anunciou que iria implementar contra Teerão.

Embora a dependência de outros fornecedores de energia leve anos a preencher o vazio causado pela cessação das relações com o Irão, não parecem estar previstas soluções internas rápidas, por muitas razões.

A crise de produção de eletricidade no Iraque é menos técnica do que político-administrativa, um reflexo do sistema de quotas sectárias que rege o país desde o derrube do regime de Saddam Hussein. Vinte e dois anos após a queda de Bagdade e o início da invasão do país pelos Estados Unidos, o dilema da eletricidade destaca-se como uma das provas do entrelaçamento das crises iraquianas entre o regional e o interno, o administrativo e o político.

Apesar dos progressos realizados pelo Iraque nos últimos anos em matéria de luta contra a corrupção, o último relatório da Transparência Internacional indica que este flagelo é galopante na Mesopotâmia, ocupando o Iraque o 140.º lugar no mundo e o 8.º no mundo árabe entre os países mais corruptos.

Num cenário muito semelhante ao do caso libanês, os especialistas atribuem as causas da corrupção administrativa ao sistema de quotas sectárias. Mais de duas décadas após o fim do regime anterior, é difícil encontrar alguém que diga que o novo sistema político foi capaz de realizar as aspirações dos iraquianos.

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O investigador político Majid Badran afirma que as quotas políticas não foram tratadas como um instrumento para preservar e desenvolver a situação dos componentes iraquianos, de forma a produzir um desenvolvimento global.

As quotas rapidamente se transformaram numa corrida entre as forças políticas para se apoderarem dos recursos das instituições do Estado, devido à falta de confiança entre essas forças", afirmou Badran à Euronews.

Tamer Badawi, investigador especializado em assuntos iraquianos na Universidade de Kent, considera que as quotas sectárias tornaram a responsabilização “quase impossível” porque as forças políticas do país fazem “parte da corrupção que assola o sistema iraquiano”.

Badawi acrescenta: “Lutar contra a corrupção de uma forma séria e radical é muito difícil no atual sistema de governação do Iraque”.

À beira de um verão muito quente, a cena política está cheia de expetativa, com múltiplas manifestações reivindicativas, a última das quais é a greve dos professores. Os observadores recordam também as cenas de manifestações desencadeadas pelos cortes de eletricidade no verão passado e a possibilidade de se repetirem também este ano, no meio de divisões políticas acentuadas que poderiam levar a uma repetição dos protestos que tiveram lugar em outubro de 2019.

Economia rentista

A total dependência económica das receitas do petróleo sempre conduziu a sucessivas crises económicas no Iraque, sem que as forças políticas tivessem capacidade para produzir uma economia desenvolvida com múltiplas fontes de rendimento. Obstáculos políticos como as sanções dos EUA podem impedir que isso aconteça.

Todas as atenções estão viradas para as próximas eleições legislativas de 11 de novembro, onde os acontecimentos recentes desempenharão um papel fundamental na determinação das opiniões dos eleitores iraquianos. Este será um sério teste às opções políticas, especialmente para as forças aliadas ao Irão.

O quadro de coordenação que une a maior parte das forças xiitas que apoiam o primeiro-ministro não era o de adiar a data das próximas eleições. No entanto, o líder do Movimento Nacional Xiita, Muqtada al-Sadr, continua a manter a sua decisão de não participar.

O Quadro de Coordenação, que reúne a maioria das forças xiitas que apoiam o primeiro-ministro, está a exigir que a data das eleições não seja adiada. No entanto, o líder do Movimento Nacional Xiita, Muqtada al-Sadr, continua a manter a sua decisão de não participar nas próximas eleições.

O Iraque no centro do momento regional

Após a invasão americana em 2003, o Iraque foi um ponto de partida fundamental para as mudanças políticas e de segurança na região. Atualmente, a Mesopotâmia encontra-se no centro de uma grande crise, devido aos recentes desenvolvimentos resultantes da guerra na região entre Israel e as forças do "eixo de resistência" apoiadas pelo Irão, como o Hamas e o Hezbollah no Líbano, bem como à queda do regime de Bashar al-Assad na Síria.

Estas batalhas envolveram as forças armadas iraquianas, que anunciaram repetidamente que iriam atacar as bases americanas na região, bem como visar pontos no interior de Israel com foguetes e drones.

Desde que Trump chegou à Casa Branca no seu segundo mandato presidencial, a crise no Iraque emergiu com a exigência de Washington de que Bagdade desarme as fações fora do controlo do Estado iraquiano, nomeadamente as fações apoiadas pelo Irão e as forças que participaram nas recentes batalhas contra Israel como parte das chamadas frentes de apoio a Gaza.

A questão do desarmamento das fações e da limitação da presença e da influência das Forças de Mobilização Popular (FMP) é uma das principais pressões sobre o governo. Os círculos políticos iraquianos aguardam o resultado das questões a este respeito e a fórmula que pode ser acordada de forma a não colocar o Iraque em confronto com os Estados Unidos ou o Irão.

Badawi observa que o primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shi'a al-Sudani, "precisa de satisfazer a administração americana para estabilizar a situação económica do país e enquanto ator político que pretende concorrer às eleições de 2025". Considera ainda que as fações iraquianas estão a passar do ataque ao recuo, podendo chegar ao ponto de "ter de fazer concessões".

Afirma que "o regime oficial, favorável aos meios diplomáticos, começou a reduzir as suas opções com a extensão e as repercussões da guerra em Gaza e no Líbano". Conclui que "este regime, cujo principal pilar são as forças aliadas de Teerão, enfrenta agora um teste difícil a nível político e económico".

Um combatente do Kataib Hezbollah durante a comemoração do “Dia de Al-Quds” em Bagdade AP Photo

Fontes iraquianas falam de esforços e discussões para encontrar uma fórmula que permita "satisfazer as exigências dos EUA de desmantelamento das fações armadas" sem provocar um confronto interno ou uma crise profunda com o Irão.

No entanto, o Kataib Hezbollah Iraque desmentiu declarações atribuídas a alguns dos seus dirigentes pela Reuters, segundo as quais as fações iraquianas aliadas do Irão teriam concordado em desarmar-se para evitar um ataque dos EUA às suas posições no Iraque. O Iraque sublinhou que o facto de aceitar entregar as armas "não tem nada a ver com as nossas constantes e posições".

Relações tensas com a região do Curdistão

Nos últimos meses, surgiram várias crises entre o governo federal de Bagdade e o Governo Regional do Curdistão (KRG) sobre a exportação do petróleo da região através do porto turco de Ceyhan, os salários dos funcionários da região, entre outros. Através de declarações de funcionários de ambas as partes e de visitas mútuas, é evidente que estão a adotar o diálogo para resolver estas crises.

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No entanto, isto não nega que tenha havido desenvolvimentos na relação entre Bagdade e Erbil relacionados com os recentes desenvolvimentos regionais. Badran remonta a 2017, ano em que teve lugar o referendo de secessão da região do Curdistão. Diz ele: "O sonho da secessão sempre assombrou os curdos".

Observa que os curdos iraquianos "não preferem permanecer sob a alçada de Bagdade, por mais federal que seja, e independentemente da forma de autonomia de que gozem".

Com base nos recentes desenvolvimentos, Badawi diz: "O governo de Bagdade e os partidos xiitas são agora forçados a lidar de forma mais flexível com o KRG para satisfazer a administração dos EUA".

"Atualmente, Erbil parece estar numa posição mais forte", acrescenta, tanto mais que os sinais de desanuviamento na guerra entre Ancara e o PKK reforçam esta perceção.

Após 22 anos, o Iraque está a entrar numa nova fase que ainda está a tomar forma. Por muito importantes que sejam as crises políticas e de segurança diretas, as crises ambientais e climáticas do país não são menos complexas, são também de natureza política e algumas delas começaram a manifestar-se sob a forma de seca e de escassez de água devido às medidas iranianas e turcas,** no meio de uma convicção iraquiana de que é preciso resolver o problema através de métodos diplomáticos e de interesses comuns, tanto quanto possível, sem quaisquer garantias.