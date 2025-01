Vídeo. População reune-se na Praça Tahrir, em Bagdade, para celebrar o ataque do Irão

Centenas de mísseis foram vistos a cair sobre a cidade israelita de Jerusalém, na terça-feira à noite, depois do Irão ter afirmado que iria atacar Israel.

O brilho cor de laranja dos mísseis atravessou o céu noturno de Israel, enquanto as sirenes dos ataques aéreos soavam em todo o país e milhões de habitantes se refugiavam em abrigos antiaéreos.

Na sequência do ataque contra Israel, várias pessoas reuniram-se na Praça Tahrir, em Bagdade, para o celebrar.

Estas pessoas, na sua maioria apoiantes do Hezbollah e das milícias apoiadas pelo Irão, ergueram bandeiras do grupo militante, bem como cartazes com a cara do líder assassinado Hassan Nasrallah e do líder supremo iraniano Ali Khamenei.

Antes do ataque do Irão, Israel tinha desferido uma série de golpes devastadores nas últimas semanas contra o Hezbollah, tendo matado vários membros superiores do grupo militante libanês.