Musk chama "idiota" a conselheiro de Trump em discussão sobre a Tesla

Elon Musk apelidou de "idiota" um dos conselheiros de Donald Trump, na mais recente polémica entre o multimilionário nascido na África do Sul e membros da administração do presidente dos EUA.

O conselheiro para o comércio, Peter Navarro, fez comentários depreciativos dirigidos a Musk, nos quais afirmou que Musk "não é um fabricante de automóveis".

"Ele é um montador de automóveis, em muitos casos", acrescentou Navarro, numa entrevista à CNBC na segunda-feira.

O proprietário da Tesla e da SpaceX ripostou na sua rede social X, dizendo que Navarro era "mais burro do que um saco de tijolos".

Musk, cujos comentários recentes sugeriram a sua desaprovação das políticas tarifárias dos EUA, que agitaram os mercados globais esta semana, acrescentou que os comentários de Navarro eram "comprovadamente falsos".

Os rumores de uma cisão crescente entre a pessoa mais rica do mundo e Trump foram agravados por relatos de que Musk tentou - e não conseguiu - convencer o presidente dos EUA a conter as tarifas globais que introduziu na semana passada, num evento que Trump apelidou de "Dia da Libertação".

Musk, que também dirige o Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE, deverá deixar a administração em breve.

O vice-presidente de Trump, JD Vance, tentou apaziguar os relatos de tensões crescentes entre a dupla, dizendo na semana passada que Musk continuará a ser "um amigo e um conselheiro".

"Elon chegou e nós dissemos: 'Precisamos de ti para tornar o governo mais eficiente, precisamos de ti para reduzir a enorme burocracia que causa obstáculos à vontade do povo americano, mas que também custa demasiado dinheiro'", disse Vance, numa entrevista à Fox News na passada quinta-feira.

"Dissemos: 'Isso vai demorar cerca de seis meses', e foi para isso que Elon se juntou [à administração], mas, claro, ele vai continuar a ser um conselheiro e, a propósito, o trabalho do DOGE não está nem perto de estar concluído, o trabalho de Elon não está nem perto de estar feito."

Entretanto, o número de aliados influentes de Trump que lançaram dúvidas sobre as suas imposições aumentou nos últimos dias.

O dono da Barstool Sports, Dave Portnoy, o gestor Bill Ackman e o podcaster conservador Joe Rogan manifestaram-se contra as tarifas.

Rogan, um dos podcasters mais influentes do país, que apoiou Trump nas vésperas das eleições do ano passado, disse em março que a disputa de Trump com o Canadá era "estúpida" e lamentou o facto de os canadianos "nos terem vaiado por causa das tarifas" durante eventos desportivos profissionais com equipas de ambos os países.

Rogan distanciou-se recentemente de Trump noutras áreas, incluindo relativamente às deportações abrangentes, referindo-se a uma operação recente de detenção de imigrantes como "horrível".

Navarro, que é um dos maiores apoiantes das políticas comerciais de Trump, apelidou os défices comerciais dos EUA de "a soma de todas as fraudes" praticadas por outros países.

As tarifas, que os analistas apontam como questionáveis e resultantes de uma ideia distorcida do comércio mundial, associada à preocupação de Trump com os défices comerciais, provocaram o pânico nos mercados financeiros globais, aumentaram o risco de recessão e quebraram as alianças políticas e económicas que tornaram grande parte do mundo estável para a realização de negócios após a Segunda Guerra Mundial.