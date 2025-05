Elon Musk anuncia que vai deixar a administração Trump

PUBLICIDADE

Elon Musk vai deixar o seu cargo de conselheiro de topo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de ter liderado os esforços para reduzir e reformular a burocracia federal no âmbito do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

A sua saída, anunciada na quarta-feira à noite num post na sua própria rede social, X - anteriormente Twitter - marca o fim de um capítulo turbulento que incluiu milhares de despedimentos, o desmantelamento de agências governamentais e resmas de litígios.

O empresário bilionário debateu-se no ambiente desconhecido de Washington, conseguindo muito menos do que esperava inicialmente.

Donald Trump e Elon Musk na descolagem do mega-foguete Starship da SpaceX para um voo de teste a partir da Base Estelar, no Texas, a 19 de novembro de 2024 Brandon Bell/2024 Getty Images

Baixou drasticamente os seus objetivos de redução da despesa pública de 2 biliões de dólares (1,78 biliões de euros) para 1 bilião de dólares (889 milhões de euros), antes de os reduzir ainda mais para 150 mil milhões de dólares (133 mil milhões de euros). Também manifestou frequentemente a sua frustração face à crescente resistência às actividades da DOGE.

Às vezes, entrava em conflito com outros membros importantes da administração de Trump, que se irritavam com os esforços do recém-chegado para remodelar seus departamentos, e ele enfrentava uma forte reação política por seus esforços.

O papel de Musk ao serviço de Trump foi sempre considerado temporário e, recentemente, ele tinha dado a entender que iria voltar a dedicar-se à gestão das suas empresas, como o fabricante de automóveis elétricos Tesla, a empresa de foguetões SpaceX e a plataforma de redes sociais X.

Mas os funcionários da administração foram muitas vezes vagos quanto à data em que Musk deixaria o seu cargo no DOGE.

Na sua publicação de anúncio no X, Musk agradeceu a Trump a confiança que depositou nele aquando da sua nomeação como "Funcionário Especial do Governo" e a sua tentativa de reduzir aquilo a que chama "despesas governamentais supérfluas". Acrescentou ainda que o DOGE continuará com a sua missão, independentemente da sua saída.

"A missão do DOGE só se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo", escreveu Musk.

Musk anunciou a sua decisão um dia depois de a CBS ter divulgado parte de uma entrevista em que criticou a peça central da agenda legislativa de Trump, dizendo que estava "desiludido" com aquilo a que o presidente chama a sua "grande e bela lei".

A legislação inclui uma mistura de cortes de impostos e reforço da aplicação da lei da imigração. Musk descreveu-o como um "projeto de lei de despesa maciça" que aumenta o défice federal e "mina o trabalho" do seu Departamento de Eficiência Governamental, conhecido como DOGE.

"Penso que um projeto de lei pode ser grande ou pode ser bonito", disse Musk. "Mas não sei se pode ser as duas coisas".

ARQUIVO - O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, à esquerda, e o candidato presidencial republicano, o ex-presidente Donald Trump, participam num evento de campanha no Butler Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Musk já tinha ficado entusiasmado com a oportunidade de remodelar Washington. Depois de colocar pelo menos 250 milhões de dólares (222 milhões de euros) por trás da candidatura de Trump.

Usou frequentemente os chapéus MAGA (Make America Great Again) de Trump na Casa Branca, realizou os seus próprios comícios de campanha e foi sempre generoso nos seus elogios a Trump.

"Quanto mais conheço o presidente Trump, mais gosto dele", disse Musk em fevereiro. "Francamente, adoro-o."

Mas a burocracia de Washington parece estar a esgotar a sua paciência, uma vez que Musk expressou aos meios de comunicação social dos EUA as dificuldades de realmente trazer mudanças.

"A situação da burocracia federal é muito pior do que eu imaginava", disse Musk. "Pensava que havia problemas, mas é uma batalha difícil tentar melhorar as coisas em DC, para dizer o mínimo".

Musk anunciou na semana passada que planeia afastar-se da política, afirmando que irá gastar muito menos dinheiro a apoiar candidatos no futuro.