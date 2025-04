Ksenia Karelina e o seu noivo, o pugilista profissional Chris van Heerden, conversam no asfalto durante a sua chegada na quinta-feira, 10 de abril de 2025, à Base Conjunta Andrews, em Maryland. (AP Photo/Alex Br - Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

