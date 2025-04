PUBLICIDADE

O War Thunder, desenvolvido pela Gaijin Entertainment, é um simulador de combate militar gratuito que permite aos jogadores pilotar aviões, tanques e navios de diferentes épocas com uma precisão doentia. Mas há um problema: alguns utilizadores estão a levar o "realismo" demasiado a sério... ao ponto de divulgarem documentos militares reais nos fóruns do jogo.

O que é que se passa nos fóruns do War Thunder?

Desde 2021, os fóruns oficiais do jogo têm sido palco de vários incidentes surreais. Os utilizadores, no meio de discussões acaloradas sobre se um tanque roda melhor do que outro ou se o radar de um determinado avião deve detetar a uma distância maior, publicaram documentos confidenciais ou restritos para provar que têm razão. Porque, claro, quem precisa de argumentos quando se pode mostrar um projeto confidencial de um Challenger 2?

Um dos casos mais recentes, em dezembro de 2024, envolveu a fuga de informação técnica sobre o radar CAPTOR-E do Eurofighter Typhoon. Um jogador italiano publicou-a como se fosse uma receita de massa, até que o Ministério da Defesa detetou o documento e a publicação teve de ser apagada. Obviamente, o utilizador acabou por ser banido do site. Mas provavelmente saiu com um sorriso na cara a pensar: "Ganhei a discussão".

"Ficámos chocados da primeira vez que aconteceu".

O criador deixou claro em várias ocasiões que não utilizainformações confidenciais para desenvolver o jogo e que qualquer informação confidencial é estritamente proibida nos fóruns. Por isso, se vais fornecer documentação, é melhor que seja aprovada para leitura pública... ou, pelo menos, que não tenha o carimbo "TOP SECRET" na capa.

Ficámos chocados", confessou Yudintsev numa entrevista à Euronews, recordando a primeira vez que um documento confidencial foi publicado nos fóruns. " Sabíamos que os jogadores eram apaixonados, mas nunca pensámos que fossem tão longe para sustentar os seus argumentos. Isto levantou sérias preocupações de segurança, especialmente para os funcionários e jogadores dos países afectados, como o Reino Unido e a França".

As questões de segurança nacional são um tema muito perigoso, pelo que estamos muito preocupados tanto com os nossos jogadores como com os nossos empregados. Anton Yudintsev Fundador de Gaijin Entertainment

Relativamente às medidas tomadas, Yudintsev garante a este meio de comunicação que não modificam nem removem conteúdos do jogo com base nestas fugas de informação.

"Todos os documentos confidenciais são removidos dos nossos servidores e a nossa equipa de desenvolvimento não tem acesso a eles. Além disso, só utilizamos informações de fontes legítimas e verificadas. Os documentos classificados, por definição, não podem ser verificáveis ou adequados para o desenvolvimento".

Uma das razões para este fenómeno, de acordo com Yudintsev, é a obsessão dos jogadores pela precisão técnica. " O nosso jogo é conhecido pelo seu realismo. Os resultados das batalhas em 'War Thunder' dependem das capacidades reais dos veículos. Isto leva alguns jogadores a quererem provar que certos tanques ou cartuchos funcionam de uma forma específica, uma vez que quaisquer alterações afectam diretamente o desempenho no jogo."

Embora não se conheça a identidade dos autores das fugas de informação, estas abrangem veículos populares de diferentes nações, sem favoritismos. Recentemente, a 24 de março, foi divulgado o manual de voo do avião F-14D, reformado nos EUA, mas ainda operacional no Irão. Embora não seja considerada uma fuga de informação, uma vez que os manuais estão em linha, não é totalmente desclassificada.

Apenas utilizamos informações que obtemos de fontes legítimas e verificadas. Anton Yudintsev Fundador de Gaijin Entertainment

Fugas surreais e medidas preventivas

Entre os casos mais marcantes e mais reticentes está o manual de voo do Eurofighter Typhoon DA7, publicado repetidamente em fóruns. "Este manual foi carregado repetidamente a partir de diferentes contas, tivemos de o apagar várias vezes e banir o autor da fuga e os seus amigos. Para Yudintsev, este caso "é ainda mais ridículo e flagrante", diz ele.

"Este manual específico está facilmente disponível em linha e ninguém encerra os sítios Web que o alojam". O fundador destaca também a fuga de informação sobre o Challenger 2, um tanque britânico, que foi divulgada por um verdadeiro comandante de tanque. " É difícil compreender como é que alguém nessa posição pode fazer uma coisa dessas", explica Yudintsev.

De facto, em várias ocasiões, tiveram de vir a público dizer às pessoas para pararem de carregar informações confidenciais: "Por favor, parem de carregar documentos secretos. Não os podemos utilizar e vocês estão em apuros". É o equivalente digital a ter de pedir numa festa que ninguém puxe de uma arma para comparar calibres.

"No 'posteéis' los manuales del DA.7" tuvo que escribir un moderador del foro Foro de Steam

Há algo de quase tragicómico nisto. A obsessão com o realismo em "War Thunder" é tal que os jogadores mais apaixonados estão dispostos a atravessar a linha da legalidade para provar que o seu tanque favorito deve ter um grau extra de inclinação na blindagem frontal. É como se, num torneio de xadrez, alguém tirasse do bolso os planos de um satélite espião para justificar o movimento de um bispo ou de uma torre.

A história é cíclica: os documentos aparecem, os moderadores apagam-nos, o utilizador é banido e os meios de comunicação social publicam a história com incredulidade. O ciclo da vida... versão militarista online. Entretanto, a Gaijin continua a trabalhar para manter o jogo o mais fiel possível sem ter de entrar numa sala de guerra real. E os jogadores, bem, esperemos que comecem a distinguir entre "ganhar uma discussão na Internet" e "cometer um crime".

Casos reais de fugas de informação no War Thunder

Tanque de combate Challenger 2 (Reino Unido, julho de 2021): Um utilizador, alegadamente um membro das forças britânicas, partilhou manuais técnicos com informações confidenciais para provar que a blindagem do tanque estava mal representada no jogo. A Gaijin teve de o remover rapidamente após uma chamada presumivelmente pouco amistosa do Ministério da Defesa. Tanque Leclerc S2 (França, outubro de 2021): Um jogador francês carregou documentos confidenciais sobre este tanque moderno porque o modelo 3D do jogo não reflectia corretamente uma escotilha. Sim, uma escotilha. Tanque de combate ZTZ-99 (China, junho de 2022): Desta vez, foi a vez do país asiático. Um utilizador carregou uma fotografia da munição perfurante do tanque. E, claro, mais do que um utilizador aproveitou a oportunidade para traduzir a imagem antes de a conta ser apagada, bem como a publicação.

The image shows the projectile together with the document. Foros de Steam

Avião F-16 Fighting Falcon (EUA, janeiro de 2023): Um jogador partilhou documentação técnica de manutenção relacionada com este caça, o que também levou à sua remoção imediata. Aparentemente, a discussão girava em torno das capacidades do radar. Avião Eurofighter Typhoon (Itália, dezembro de 2024): Este é um dos casos mais recentes e surreais. Um jogador publicou nos fóruns documentação sobre o radar CAPTOR-E do Typhoon para apoiar o seu argumento sobre o alcance real do sistema. O documento foi verificado como autêntico e confidencial, pelo que foi imediatamente removido e o utilizador banido.

A comunidade ri-se da situação

Apesar da seriedade e da importância da divulgação de informações confidenciais relacionadas com um tema tão sensível e complexo como a defesa e a segurança nacional, a comunidade que apoia o jogo prefere encará-lo com humor. É bem conhecido o número de imagens virais, memes e contas de teor negro que foram criadas em torno do assunto.