Um novo braço armado do Irão na região? O que sabemos sobre o grupo que surgiu no sul da Síria

Apenas um mês após o colapso do regime de Bashar al-Assad na Síria, o nome "Frente de Libertação do Sul" passou a fazer parte da circulação mediática passou a fazer parte da circulação mediática, com origem no sul da Síria.

A Frente emitiu a sua primeira declaração, avisando as forças israelitas no sul da Síria para se retirarem no prazo de 48 horas e ameaçando confrontá-las militarmente se não o fizessem.

Em 11 de janeiro, o nome foi alterado para "Frente de Resistência Islâmica na Síria - Awli al-Baas", onde o grupo se anunciou, no meio de muitas informações contraditórias sobre a sua origem, filiação e objectivos.

A revista americana "Newsweek" publicou uma reportagem em que citava o "Ouli al-Baas" como sendo a "nova resistência na Síria" que enfrenta Israel e o "eixo americano do mal". A revista citou o novo grupo como tendo dito que "não está ligado a nenhum eixo" e que é contra "as várias ocupações na Síria, israelitas e turcas".

Estão a circular comparações de slogans e símbolos entre o Olay al-Baas e os slogans e símbolos de forças aliadas do Irão, como o Hezbollah no Líbano, as Brigadas do Hezbollah no Iraque e as Brigadas Zainabiyoun e Fatemiyoun, como indicação formal da associação do grupo ao Irão e ao seu projeto.

O grupo reivindicou a responsabilidade por uma série de confrontos nosul da Síria, especificamente nas províncias de Daraa e Quneitra, o primeiro dos quais no início de fevereiro, quando as forças israelitas que incursionavam na cidade de Taranja, no norte da zona rural de Quneitra, foram alvejadas, "e os soldados israelitas retiraram-se sob fogo intenso e cobertura aérea", segundo a declaração.

Posteriormente, o "Olay al-Baas" afirmou que quatro dos seus combatentes foram mortos nos confrontos entre as forças israelitas e os residentes dacidade de Koya, na zona rural de Daraa, enquanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio anunciou que seis cidadãos sírios foram mortos pelos disparos das forças israelitas.

Desde a queda do regime de Assad, o exército do Estado hebreu penetrou em vastas zonas do sul da Síria, nas províncias de Daraa e Quneitra. Os aviões de guerra israelitas efectuam quase continuamente ataques aéreoscontra instalações militares que pertenciam ao antigo regime e que estão agora sob o controlo do novo governo sírio chefiado por Ahmad al-Sharaa.

Em 10 de dezembro, o exército israelita iniciou a maior campanha aérea da sua história, anunciando que "350 caças participaram na destruição de 80% das capacidades terrestres e marítimas do exército sírio".

Em entrevista à Euronews, uma fonte que acompanha o dossier do sul da Síria, que pediu o anonimato, afirmou que a chamada milícia "Olul al-Baas" não tem um corpo organizado nem uma estrutura organizativa e que, até agora, é mais um "caso mediático" do que outra coisa.

A fonte refere que estes grupos "podem ter tido ligações anteriores com partidos que operavam no sul da Síria" e sublinha que, atualmente, "não são adoptados nem têm cobertura de nenhum partido, seja o Irão, o Hezbollah ou outros".

"O primeiro confronto foi entre o exército israelita e as famílias destas zonas", diz a fonte, acrescentando que "há 15 anos, Daraa assistia a acontecimentos militares e de segurança, pelo que apossibilidade de tiroteio é muito provável".

A fonte compara os confrontos com "o que acontece por vezes na Cisjordânia, onde os confrontos são individuais e não estão ligados a nenhum partido". A fonte sublinha que a estrutura militar construída pelo IRGC e pelo Hezbollah no sul da Síria "foi desmantelada há anos, antes do início da recente guerra regional", graças à "coordenação entre a Rússia e os Emirados Árabes Unidos com o Presidente sírio deposto Bashar al-Assad, que pressionou os iranianos e o Hezbollah a recuarem e a retirarem-se desta zona fronteiriça".

O Hezbollah foi o primeiro a utilizar o nome Olay al-Baas, um termo encontrado no Alcorão, no final do ano passado. O nome foi dado à sua última batalha com Israel, que durou dois meses, entre setembro e novembro de 2024, após o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Em declarações à Euronews, Khaled al-Mahameed, um dos mais proeminentes actores políticos do sul da Síria, descreve a milícia "Olul al-Baas" como um "caso mediático e individual" e sublinha que "o povo do sul da Síria em geral não pode aceitar a ocupação israelita".

"Estas pessoas podem estar motivadas para criar batalhas do tipo moinho de vento", disse al-Mahamid, acrescentando que a situação atual "não permite grandes batalhas contra Israel".

"Os que resistiram nos recentes confrontos são residentes na zona e não estão filiados em nenhuma organização ou grupo jihadista", disse.

"As forças israelitas entram nas aldeias e revistam-nas antes de se retirarem", disse al-Mahameed, acrescentando que acredita que poderá surgir uma "resistência popular" "se as coisas evoluírem e a ocupação continuar o que está a fazer".

A resistência popular pode surgir se a situação no sul da Síria evoluir Al-Mahameed

Esta região do sul da Síria tem sido uma das zonas mais quentes dos últimos quinze anos e as armas individuais estão muito difundidas entre a população, tanto mais que o principal elemento do tecido social da região é a presença tribal.

O estatuto da "Frente de Resistência Islâmica na Síria - Olay al-Baas" permanece pouco claro, sobretudo numa zona onde todas as razões para os confrontos com as forças israelitas se sobrepõem entre razões individuais e colectivas. No entanto, a aceleração dos acontecimentos na Síria pode apressar a clarificação do quadro e os novos equilíbrios no sul da Síria, quer em relação a "Awli al-Baas" quer a outros.