Ucrânia: "Proposta de paz americana é confusa e carece de valores"

As conversações entre os EUA e a Rússia sobre um cessar-fogo e o fim da guerra prosseguiram sem interrupção nos últimos dois meses, numa altura em que os ataques russos às cidades ucranianas parecem ter-se intensificado. Os EUA insistem numa solução imediata, com a Ucrânia a dizer que está pronta enquanto a Rússia não revela as suas cartas. Permanece a questão crucial do futuro do apoio dos EUA a Kiev, uma questão que foi particularmente abordada no Fórum Económico Delphi.

"Penso que os Estados Unidos não querem continuar a apoiar Kiev e isso ficou claro, mesmo com Joe Biden. Há muito ceticismo nos EUA depois de duas longas guerras que os EUA iniciaram no Afeganistão e no Iraque, mas que não correram como planeado. Portanto, essa dúvida já existia antes de Donald Trump. Penso que a questão é saber se os EUA vão manter o apoio básico, incluindo o Starlink de Elon Musk e outros, e permitir que outros países preencham a lacuna", explica à Euronews a diretora da Chatham House, Brown Maddox, argumentando que alguns países europeus estão a tentar preencher a lacuna que Washington poderá deixar no apoio à Ucrânia.

Comentando a abordagem da proposta dos EUA para acabar com a guerra, Maddox considera que é uma proposta que não inclui princípios específicos, como a defesa do princípio da soberania, apoiando o princípio de que os cidadãos podem decidir sobre o seu próprio governo. "Apoia o princípio de tentar acabar com as guerras, o que não é mau em si mesmo, porque o derramamento de sangue gera amargura e torna mais difícil a resolução do conflito, mas, no geral, é confuso e carece de princípios claros".

Dado o amplo consenso americano sobre a superioridade estratégica no Indo-Pacífico e a relação com a China, o destino da Ucrânia não pode deixar indiferente quem está no poder em Washington. Porque se a Rússia ganhar, o desafio estratégico colocado pela China torna-se ainda maior.

"A Rússia precisa certamente de ter sucesso também na geopolítica. Depois do Afeganistão, depois de Cabul, depois de alguns outros fracassos, diria que os Estados Unidos não podem perder a Ucrânia, não podem vender a Ucrânia à Rússia. E também penso que os americanos estão cada vez mais conscientes de que a aliança entre a Rússia e a China continua a ser forte, que a Rússia não vai mudar de lado. É um cenário de ficção científica", diz Slavomir Sierakowski, sociólogo, analista político e investigador do Conselho Alemão de Relações Externas, em declarações à Euronews.

Embora a situação no campo de batalha da Ucrânia continue difícil, a Rússia tem muito pouco a mostrar em comparação com o preço que pagou. Em dezembro de 2022, tinha conquistado apenas 3.000 quilómetros quadrados de território ucraniano, uma área semelhante à do Luxemburgo.

Fórum Económico de Delphi Euronews

"Tanto quanto sei, e falei com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, do lado ucraniano não há muito pessimismo porque a Ucrânia está a concordar com os termos de paz. Por isso, a pressão está agora do lado da Rússia. Os ucranianos estão à espera. Os ucranianos não estão a sair-se muito mal na linha da frente. A Ucrânia produziu cerca de dois milhões de drones no ano passado e agora quer produzir quatro milhões. É significativo. Além disso, o que eu sei através do Sr. Sibiha é que, no próximo ano, a Ucrânia pode até obter os seus mísseis balísticos ou mesmo os Patriots ucranianos", acrescenta Sierakowski.

Kiev argumenta que só Putin beneficia com a continuação da guerra, ao mesmo tempo que sublinha que a guerra tem agora uma dimensão global, envolvendo não só a Ucrânia, mas também a Europa, os Estados Unidos e a própria ordem internacional.