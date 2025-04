Pacífico ameaçado pela cooperação entre China, Coreia do Norte e Rússia, afirma líder militar dos EUA

De Euronews com AP

O principal líder militar dos EUA para o Pacífico, o almirante Samuel Paparo, lançou um aviso severo aos senadores sobre os crescentes riscos de segurança na região do Indo-Pacífico colocados pelo aprofundamento da cooperação militar entre a China, a Coreia do Norte e a Rússia.

Falando perante a Comissão de Serviços Armados do Senado, Paparo disse que a China forneceu à Rússia cerca de 70% das suas máquinas-ferramenta e 90% dos seus semicondutores antigos, ajudando Moscovo a reconstruir as suas capacidades de defesa no meio da guerra em curso na Ucrânia.

Em troca, observou, a Rússia está provavelmente a partilhar tecnologias militares sensíveis com a China - potencialmente incluindo avanços que poderiam tornar os submarinos chineses mais silenciosos e mais difíceis de detetar.

"A crescente cooperação militar da Rússia com a China acrescenta mais um nível de complexidade, criando um desafio acrescido com o aprofundamento da cooperação entre a China, a Rússia e a Coreia do Norte", alertou Paparo.

O alerta vem na sequência do aviso do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, na semana passada, de que a Rússia está a recrutar ativamente cidadãos chineses para lutarem ao lado das suas forças na guerra da Ucrânia. Segundo Zelenskyy, mais de 150 desses mercenários já estão a participar ativamente na batalha, com o conhecimento de Pequim.

A China classificou estas acusações como "irresponsáveis".

Paparo falou ainda sobre o desenvolvimento de armas nucleares avançadas na Coreia do Norte, afirmando que "os mísseis balísticos representam uma ameaça direta à nossa pátria e aos nossos aliados" e sublinhando os laços semelhantes do país com a Rússia.

O almirante disse ainda à comissão que a Coreia do Norte está a enviar "milhares, talvez centenas de milhares de projéteis de artilharia" e centenas de mísseis de curto alcance para a Rússia. A expetativa, disse ele, é que Pyongyang receba defesa aérea e apoio de mísseis terra-ar.

De acordo com o exército sul-coreano, a Coreia do Norte também enviou milhares de tropas para apoiar as forças russas na guerra contra a Ucrânia, juntamente com centenas de obuses autopropulsados e lançadores de rockets.

O senador Jack Reed, de Rhode Island, o principal democrata da comissão, manifestou a preocupação de que alguns receiam que o presidente Donald Trump possa reduzir a presença militar dos EUA na Coreia e no Japão, reduzir os exercícios militares conjuntos com ambos os aliados e recuar nos planos para o Quartel-General da Força Conjunta no Japão. Tais medidas, advertiu Reed, poderiam minar a confiança global na fiabilidade e no compromisso a longo prazo dos Estados Unidos.

Reed também manifestou a sua preocupação com as recentes decisões do Pentágono de reafetar um porta-aviões e um batalhão de mísseis Patriot do Pacífico para o Médio Oriente, questionando se estas mudanças não terão enfraquecido a prontidão militar no Indo-Pacífico.

Em resposta, o almirante Paparo sublinhou o seu dever de manter informados o secretário da Defesa e o presidente, salientando a importância de se manter alerta para qualquer cenário em que essas forças possam ter de regressar rapidamente ao Pacífico, caso surja uma ameaça mais urgente na região.