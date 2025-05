Coreia do Norte efetua teste de míssil de curto alcance, diz Seul

PUBLICIDADE

A Coreia do Norte disparou uma série de mísseis balísticos de curto alcance para o seu mar oriental na manhã de quinta-feira, no que a Coreia do Sul diz poder ser um teste de armas que planeia exportar.

Os mísseis foram lançados perto da cidade portuária de Wonsan, a leste, entre as 8h10 e as 9h20, hora local, de acordo com o Estado-maior da Coreia do Sul, que afirmou que alguns deles percorreram até 800 quilómetros.

Um porta-voz militar sul-coreano afirmou que o último ensaio de mísseis do Norte, que ocorreu dois meses após o último ensaio conhecido, poderia estar relacionado com o seu objetivo de enviar mais armas para o estrangeiro.

Embora o porta-voz não tenha mencionado o destinatário pretendido, a Coreia do Norte tem enviado equipamento militar e tropas para a Rússia para ajudar na sua invasão em grande escala da Ucrânia.

O teste de quinta-feira envolveu provavelmente armas lançadas a partir de veículos, potencialmente semelhantes ao míssil Iskander da Rússia, acrescentou o porta-voz.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul detetaram os preparativos do lançamento da Coreia do Norte e seguiram os mísseis durante o seu voo.

Seul considerou o lançamento um "claro ato de provocação", enquanto o Japão "protestou veementemente e condenou com veemência" a ação.

O lançamento foi efetuado um dia depois de o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ter instado os fabricantes de munições a aumentar a produção de projéteis de artilharia.

Tendo anteriormente negado o seu envolvimento na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Pyongyang confirmou no mês passado que tinha enviado tropas para a região russa de Kursk, partes da qual foram tomadas pelas tropas ucranianas numa ofensiva surpresa em agosto.

Relatórios recentes dos serviços secretos sul-coreanos sugerem que a Coreia do Norte enviou cerca de 15.000 soldados para se juntarem à ofensiva russa. Acredita-se que cerca de 5.000 tenham sido feridos ou mortos enquanto lutavam contra o exército ucraniano.