Papa Francisco e Emmanuel Macron: uma relação complexa

Na terça-feira, apenas um dia após a morte do Papa Francisco, o presidente francês Emmanuel Macron disse que iria cancelar a sua viagem às Maurícias para assistir ao funeral do pontífice no Vaticano, no sábado.

Mas as relações franco-vaticanas têm sido tudo menos diretas, marcadas por momentos de cordialidade mas também por algumas tensões.

A relação entre o papa jesuíta e o presidente francês, este último educado numa escola jesuíta, foi cordial e, por vezes, até calorosa.

Em 2018, durante um dos seus encontros no Vaticano, Macron cumprimentou o pontífice beijando-lhe a face. Os dois homens tratavam-se pelo primeiro nome.

No entanto, o Papa discordou de várias posições de Macron, como a decisão de França de consagrar o direito ao aborto na sua Constituição no ano passado e o debate em curso sobre a morte assistida- tópicos em que o Papa Francisco e o governo francês divergiram.

Embora muitas vezes acusado de ser frio em relação a França, o Papa Francisco visitou o país três vezes - mais do que qualquer outro durante os seus 12 anos de pontificado.

No entanto, cada visita foi marcada por mal-entendidos, levando muitos a questionar a relação entre o Papa e o país.

"Eu vou a Marselha, não a França"

A primeira visita de Francisco a França, em 2014, foi, oficialmente, uma visita europeia.

Deslocou-se a Estrasburgo para discursar perante o Conselho da Europa e o Parlamento Europeu. Mas não visitou a famosa catedral da cidade - um pormenor que suscitou críticas na altura.

Em 2023, o Papa Francisco deslocou-se à cidade meridional de Marselha para denunciar a tragédia dos naufrágios de migrantes no Mediterrâneo.

Mas foi um comentário antes da visita que fez as manchetes.

Papa Francisco é recebido pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, à chegada à sessão final dos "Rencontres Mediterraneennes", no Palais du Pharo, em Marselha

"Vou a Marselha, não a França", disse, provocando especulações sobre se estaria a distanciar-se deliberadamente do governo francês.

Francisco atraiu uma multidão de 60.000 pessoas ao estádio Velodrome da cidade, onde celebrou uma missa e fez um apelo apaixonado por uma maior compaixão para com os migrantes - uma subtil crítica à posição mais dura de Macron em relação à imigração.

"Houve uma série de trocas de impressões muito francas entre os dois chefes de Estado", mas "cada um estava no seu papel", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot, durante uma entrevista à rádio francesa Franceinfo, na terça-feira.

Uma última visita - e um convite falhado

A rutura mais simbólica ocorreu em dezembro de 2024. O Papa Francisco não compareceu à grande reabertura da Catedral de Notre Dame em Paris, cinco anos depois de ter sido devastada por um incêndio.

No entanto, uma semana depois, o Papa viajou para a Córsega, o que viria a ser a sua última viagem ao estrangeiro.

Para alguns, a escolha pareceu uma afronta. Mas Martin Dumont, historiador e especialista em catolicismo, argumentou que isso refletia o empenho inabalável do Papa em chegar ao que ele chamava as "periferias" do mundo católico.

Papa Francisco visitou a Mongólia em 2023 para encorajar uma das mais pequenas e mais recentes comunidades católicas do mundo.

"Ele preferia fazer visitas pastorais", explicou Dumont. "Não queria fazer visitas de Estado, que teriam implicado muita pompa e protocolo", disse à Euronews.

O chefe da Igreja Católica nunca escondeu o facto de a Europa não ser a sua prioridade.

Ao longo do seu papado, Francisco evitou visitas oficiais a outras nações católicas importantes, como a Alemanha, Espanha e Reino Unido.

Em vez disso, escolheu destinos como a Ásia, África e países mais pequenos, mais pobres e em guerra.