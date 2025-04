De Gavin Blackburn com

A Índia e o Paquistão cancelaram os vistos para os seus cidadãos, numa altura em que se agrava o conflito diplomático entre os dois países, na sequência do tiroteio mortal perpetrado por militantes no território disputado de Caxemira.

As autoridades indianas afirmaram que todos os vistos emitidos a cidadãos paquistaneses serão revogados a partir de domingo, acrescentando que todos os paquistaneses atualmente na Índia devem partir antes de os seus vistos expirarem, de acordo com o calendário revisto.

O país anunciou ainda outras medidas, incluindo a redução do número de funcionários diplomáticos e o encerramento do único posto fronteiriço terrestre funcional entre os dois países.

A reação de Islamabad não tardou, depois de Nova Deli ter suspendido um tratado de partilha de água, esta quinta-feira, e ter responsabilizado o Paquistão pelo ataque, que causou a morte de 26 pessoas.

O Tratado sobre a Água do Indo sobreviveu a duas guerras entre os dois países, em 1965 e 1971, e a uma grande batalha fronteiriça em 1999.

Protesto contra a morte de turistas por militantes na Caxemira controlada pela Índia, 24 de abril de 2025 AP Photo

O pacto foi mediado pelo Banco Mundial em 1960 e permite a partilha das águas de um sistema fluvial que constitui uma tábua de salvação para ambos os países, em especial para a agricultura paquistanesa.

O Paquistão afirmou que não tinha nada a ver com o ataque e avisou que qualquer tentativa indiana de interromper ou desviar o fluxo de água seria considerada um “ato de guerra” e enfrentada com “força total em todo o espetro” do poder nacional do Paquistão.

Em Islamabad e noutras cidades do Paquistão, os manifestantes reuniram-se contra a suspensão do tratado por parte da Índia, exigindo que o governo retaliasse.

O Paquistão fechou o seu espaço aéreo a todas as companhias aéreas indianas ou operadas por indianos e suspendeu todas as trocas comerciais com a Índia, incluindo de e para qualquer país terceiro.

O atentado de terça-feira foi o pior ataque dos últimos anos contra civis na região, que é palco de uma rebelião anti-Índia há mais de três décadas.

O raro ataque, que visou sobretudo turistas, chocou e indignou os cidadãos indianos, suscitando apelos à tomada de medidas contra o Paquistão.

Soldados da Força de Segurança Fronteiriça da Índia montam guarda em barricada na estrada que conduz à fronteira Attari-Wagah, do lado da Índia, 24 de abril de 2025 AP Photo

O governo indiano não apresentou publicamente quaisquer provas do envolvimento do estado paquistanês, mas afirmou que o ataque tinha ligações “transfronteiriças” com o Paquistão.

Os assassinatos pressionaram o governo nacionalista hindu do primeiro-ministro indiano Narendra Modi a responder de forma agressiva.

“A Índia vai identificar, localizar e punir todos os terroristas, os responsáveis [pelo ataque] e os seus apoiantes”, disse Modi, num comício público esta quinta-feira.

“Iremos persegui-los até aos confins do mundo.”

O Paquistão negou qualquer ligação ao ataque, que foi reivindicado por um grupo militante anteriormente desconhecido que se intitula "Resistência de Caxemira".

O Comité de Segurança Nacional do Paquistão condenou as “medidas beligerantes” da Índia e declarou que, embora o Paquistão continue empenhado na paz, nunca permitirá que alguém “transgrida a sua soberania, segurança, dignidade e direitos inalienáveis”.

Os governos de ambos os lados deram a entender que a disputa poderia levar a uma ação militar.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, disse ao canal de televisão local Dunya News que “qualquer passo cinético por parte da Índia terá uma resposta cinética do mesmo tipo”.

Já o ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh, prometeu na quarta-feira “não só localizar os autores do ataque, mas também aqueles que conspiraram para cometer este ato nefasto no nosso território”, tendo insinuado ainda a possibilidade de ataques militares.

Apoiantes do partido Liga Muçulmana do Paquistão cantam durante manifestação contra a suspensão de um tratado de partilha de água pela Índia, 24 de abril de 2025 AP Photo

A Índia e o Paquistão administram cada um uma parte de Caxemira, mas ambos reivindicam o território na sua totalidade.

Nova Deli descreve toda a militância em Caxemira como terrorismo apoiado pelo Paquistão. Algo que este país nega, com muitos cidadãos muçulmanos de Caxemira a considerarem os militantes como parte de uma luta pela liberdade local.

Modi derrubou o status quo em Caxemira em agosto de 2019, quando o seu governo revogou o estatuto semiautónomo da região e a colocou sob controlo federal direto.

No entanto, as relações com o Paquistão permaneceram estáveis, uma vez que os dois países renovaram um anterior acordo de cessar-fogo ao longo da sua fronteira em 2021, que foi mantido, em grande parte, apesar dos ataques de militantes às forças indianas na região.