Milhares de pessoas prestam homenagem no velório público do Papa Francisco

Pessoas fazem fila para entrar na Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao Papa Francisco,
Pessoas fazem fila para entrar na Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao Papa Francisco, Direitos de autor  Pessoas fazem fila para entrar na Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao Papa Francisco,
Direitos de autor Pessoas fazem fila para entrar na Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao Papa Francisco,
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Peregrinos acordam de madrugada e estão várias horas na fila para se despedirem do líder da Igreja Católica.

Mais de 50 mil pessoas já entraram na Basílica de São Pedro para se despedirem do Papa Francisco desde que, na quarta-feira, começou o velório público.

A afluência é maior do que as expectativas do Vaticano. Estava previsto que as portas do edifício fossem fechadas à meia-noite, mas mantiveram-se abertas até às 5:30 da madrugada. Voltaram a reabrir às sete da manhã desta quinta-feira.

Antes de lá chegar, os peregrinos passam várias horas na fila na rua. Muitos chegam às primeiras horas da manhã.

“Levantei-me às 4:30 para estar aqui às 5 da manhã”, diz Kathryn Plazek, uma norte-americana que vive em Roma.

“Viemos para ver o corpo, para rezar por ele e para estar em união com toda a Igreja, a Igreja universal”, diz Alex Mugalaasi, um padre católico do Uganda.

O velório público vai prolongar-se até ao início da noite desta sexta-feira. Depois o carmelengo, o cardeal Kevin Farrell, vai selar o caixão, acompanhado de outros cardeais.

O funeral está marcado para este sábado às dez horas da manhã (hora de Roma), com a presença de vários líderes políticos. O Papa Francisco vai depois ser sepultado Basílica de Santa Maria Maior, que fica fora do Vaticano.

Começa depois um período de nove dias de luto, chamado de Novemdiales, com uma missa por dia presidida por um cardeal diferente.

A morte de Francisco, na segunda-feira, encerrou um pontificado de 12 anos. O Papa tinha 88 anos.

