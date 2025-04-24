Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Principal diplomata polaco critica a guerra da Rússia na Ucrânia: "Não têm terra suficiente?"

Equipas de salvamento inspeccionam um edifício de vários andares danificado por um ataque russo a um bairro residencial em Zaporizhzhia, 22 de abril de 2025
Equipas de salvamento inspeccionam um edifício de vários andares danificado por um ataque russo a um bairro residencial em Zaporizhzhia, 22 de abril de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Kieran Guilbert & AP
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Num amplo discurso perante a Câmara Baixa do Parlamento polaco, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, criticou as "fantasias de domínio" da Rússia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslaw Sikorski, lançou na quarta-feira uma repreensão mordaz à Rússia por causa da sua invasão em grande escala da Ucrânia, perguntando: "Não têm terra suficiente?

Num discurso anual perante a Câmara Baixa do parlamento polaco, Sikorski descreveu a situação difícil que a Polónia enfrenta com a guerra do outro lado da fronteira e a ameaça de expansão do conflito, e manifestou preocupação com a "desintegração" da unidade ocidental.

Varsóvia é um dos principais apoiantes de Kiev e Sikorski aproveitou o seu discurso para criticar fortemente a Rússia e os seus dirigentes.

"Não têm terra suficiente? Onze fusos horários e ainda não é suficiente? Tratem de governar melhor o que está dentro das vossas fronteiras, de acordo com o direito internacional", afirmou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radek Sikorski, discursa no Parlamento polaco, 23 de abril de 2025
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radek Sikorski, discursa no Parlamento polaco, 23 de abril de 2025 AP Photo

"A ansiedade e a dúvida sobre o que vai acontecer instalaram-se nos lares polacos. Será que também corremos o risco de uma agressão russa? As relações entre a Europa e os EUA estão a caminhar para uma crise? Poderá a Europa melhorar rapidamente as suas capacidades de defesa?", acrescentou Sirkorski.

A Polónia e os aliados europeus estão a tentar reforçar as suas defesas entre o receio de que a agressão russa não se limite à Ucrânia e os comentários da administração Trump que indicam que a Europa não pode continuar a depender dos EUA para a sua segurança.

A Polónia gasta uma percentagem mais elevada do seu PIB na defesa do que qualquer outro membro da NATO, incluindo os EUA. Planeia atingir 4,7% este ano e tem como objetivo chegar aos 5% em 2026.

Embora não se tenha referido ao presidente dos EUA, Donald Trump, pelo nome, o discurso de Sikorski pareceu criticar implicitamente as concessões que Trump está disposto a fazer à Rússia numa tentativa de pôr fim à guerra, que está agora no seu quarto ano.

Related

Desde o seu regresso à Casa Branca, Trump afirmou falsamente que Kiev "nunca deveria ter começado a guerra", disse que a Ucrânia "pode vir a ser russa um dia" e questionou a legitimidade do governo do presidente Volodymyr Zelenskyy, entre outros comentários.

Trump também abandonou a posição de longa data dos EUA de isolar a Rússia da sua guerra, iniciando conversações diretas com Moscovo e expressando posições que parecem semelhantes às do Kremlin.

Sikorski afirmou que a maior ameaça para a Polónia seria "a desintegração da comunidade ocidental". Advertiu ainda a Rússia para as suas "fantasias de domínio".

"Nunca mais governarão aqui - nem em Kiev, nem em Vilnius, nem em Riga, nem em Tallinn, nem em Chișinău", disse Sikorski. "O imperialismo russo é nosso inimigo. Essa é a nossa política em relação a Putin nos dias de hoje - e não teremos outra."

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários