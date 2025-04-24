O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslaw Sikorski, lançou na quarta-feira uma repreensão mordaz à Rússia por causa da sua invasão em grande escala da Ucrânia, perguntando: "Não têm terra suficiente?

Num discurso anual perante a Câmara Baixa do parlamento polaco, Sikorski descreveu a situação difícil que a Polónia enfrenta com a guerra do outro lado da fronteira e a ameaça de expansão do conflito, e manifestou preocupação com a "desintegração" da unidade ocidental.

Varsóvia é um dos principais apoiantes de Kiev e Sikorski aproveitou o seu discurso para criticar fortemente a Rússia e os seus dirigentes.

"Não têm terra suficiente? Onze fusos horários e ainda não é suficiente? Tratem de governar melhor o que está dentro das vossas fronteiras, de acordo com o direito internacional", afirmou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radek Sikorski, discursa no Parlamento polaco, 23 de abril de 2025 AP Photo

"A ansiedade e a dúvida sobre o que vai acontecer instalaram-se nos lares polacos. Será que também corremos o risco de uma agressão russa? As relações entre a Europa e os EUA estão a caminhar para uma crise? Poderá a Europa melhorar rapidamente as suas capacidades de defesa?", acrescentou Sirkorski.

A Polónia e os aliados europeus estão a tentar reforçar as suas defesas entre o receio de que a agressão russa não se limite à Ucrânia e os comentários da administração Trump que indicam que a Europa não pode continuar a depender dos EUA para a sua segurança.

A Polónia gasta uma percentagem mais elevada do seu PIB na defesa do que qualquer outro membro da NATO, incluindo os EUA. Planeia atingir 4,7% este ano e tem como objetivo chegar aos 5% em 2026.

Embora não se tenha referido ao presidente dos EUA, Donald Trump, pelo nome, o discurso de Sikorski pareceu criticar implicitamente as concessões que Trump está disposto a fazer à Rússia numa tentativa de pôr fim à guerra, que está agora no seu quarto ano.

Related Trump responsabiliza Zelenskyy de prolongar conflito ao rejeitar concessões territoriais à Rússia

Desde o seu regresso à Casa Branca, Trump afirmou falsamente que Kiev "nunca deveria ter começado a guerra", disse que a Ucrânia "pode vir a ser russa um dia" e questionou a legitimidade do governo do presidente Volodymyr Zelenskyy, entre outros comentários.

Trump também abandonou a posição de longa data dos EUA de isolar a Rússia da sua guerra, iniciando conversações diretas com Moscovo e expressando posições que parecem semelhantes às do Kremlin.

Sikorski afirmou que a maior ameaça para a Polónia seria "a desintegração da comunidade ocidental". Advertiu ainda a Rússia para as suas "fantasias de domínio".

"Nunca mais governarão aqui - nem em Kiev, nem em Vilnius, nem em Riga, nem em Tallinn, nem em Chișinău", disse Sikorski. "O imperialismo russo é nosso inimigo. Essa é a nossa política em relação a Putin nos dias de hoje - e não teremos outra."