Os hospitais da Faixa de Gaza receberam nas últimas 24 horas os restos mortais de 51 palestinianos mortosem ataques israelitas, informaram este domingo as autoridades sanitárias do enclave.

Nas últimas semanas, vários ataques tiveram como alvo abrigos e zonas outrora designadas como zonas humanitárias, onde milhares de pessoas deslocadas vivem em tendas.

Desde 18 de março, data em que Israel pôs termo a um cessar-fogo de seis semanas com o Hamas, os militares israelitas têm levado a cabo vagas diárias de ataques e as forças terrestres têm ocupado mais terreno para expandir uma zona-tampão, controlando cerca de 50% do território.

Durante quase 60 dias, Israel bloqueou também a entrada de todos os alimentos, combustíveis, medicamentos e outros artigos em Gaza.

Reservas alimentares estão a diminuir

Na sexta-feira, o Programa Alimentar Mundial anunciou que tinha entregue as suas últimas reservas alimentares às 47 cozinhas que apoia. Estas poderão ficar sem refeições para servir as famílias palestinianas dentro de dias, acrescentou.

Os palestinianos em Gaza estão a lutar para alimentar as suas famílias. Um prato de arroz e alguns legumes enlatados são muitas vezes a única coisa que alimenta famílias inteiras todos os dias. A carne, o leite, o queijo e a fruta desapareceram. O pão e os ovos são escassos. Os poucos legumes ou outros produtos existentes no mercado subiram de preço, tornando-se inalcançáveis para a maioria.

Os grupos de defesa dos direitos humanos consideram o bloqueio uma "tática de fome" que põe em perigo toda a população e um potencial crime de guerra.

O PAM declarou que mais de 116 mil toneladas de ajuda alimentar - suficientes para alimentar um milhão de pessoas durante quatro meses - estão prontas e à espera de serem levadas para Gaza.

Manifestantes israelitas exigem cessar-fogo e acordo sobre os reféns

Milhares de israelitas saíram para as ruas de Telavive no sábado, exigindo um cessar-fogo e um acordo para a devolução de todos os reféns ainda detidos pelo Hamas em Gaza, no âmbito dos protestos semanais organizados contra o Governo.

As autoridades israelitas afirmam que a nova ofensiva e o reforço do bloqueio têm como objetivo pressionar o Hamas a libertar os reféns raptados no ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu continuar a guerra até que o Hamas seja destruído ou desarmado e todos os reféns sejam devolvidos.

O Hamas afirmou que só libertará os restantes 59 reféns - 24 dos quais se crê estarem vivos - em troca de prisioneiros palestinianos, de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada total de Israel de Gaza, tal como previsto no cessar-fogo, agora extinto, alcançado em janeiro.

O grupo militante anunciou no sábado o envio de uma delegação de alto nível ao Cairo para tentar restabelecer o cessar-fogo, quebrado no mês passado pelos bombardeamentos israelitas. O grupo acrescentou que a sua delegação irá discutir com os responsáveis egípcios a visão do grupo para pôr fim à guerra, que inclui também a reconstrução do enclave.