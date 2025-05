De Gavin Blackburn com

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai ordenar a suspensão de quase dois meses de ataques aéreos contra os Houthis do Iémen, afirmando que os rebeldes apoiados pelo Irão indicaram que "não querem continuar a lutar" e comprometeram-se a parar de atacar a navegação no Mar Vermelho.

"Vamos parar o bombardeamento dos Houthis, com efeitos imediatos", disse Trump no início da sua reunião na Sala Oval com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

Trump disse que os Houthis "capitularam, mas, mais importante, vamos acreditar na palavra deles de que não vão mais explodir navios. E era esse o objetivo do que estávamos a fazer".

"Penso que isso é muito positivo", acrescentou Trump. "Eles estavam a destruir muitos navios".

Os rebeldes Houthi começaram a atacar navios no Mar Vermelho que acreditavam ter ligações a Israel logo após o início da guerra em Gaza em outubro de 2023, em ataques que disseram ser em solidariedade com os palestinos.

Presidente Donald Trump discursa na Sala Oval da Casa Branca, 6 de maio de 2025 AP Photo

De novembro de 2023 a janeiro de 2025, os Houthis atacaram mais de 100 navios mercantes com mísseis e drones, afundando dois e matando quatro marinheiros.

Isso reduziu pela metade o fluxo de comércio através do corredor do Mar Vermelho, que normalmente vê US $ 1 bilião (€ 882 mil milhões) de mercadorias a passar por ele anualmente.

Questionado sobre como os Houthis comunicaram que queriam deixar de ser alvos dos EUA, Trump deu poucos detalhes, dizendo apenas que a informação veio de uma "fonte muito boa".

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, confirmou que a campanha aérea dos EUA estava a terminar, publicando no X que as discussões que envolviam Washington e Muscat, bem como negociadores no Iémen, "resultaram num acordo de cessar-fogo entre os dois lados".

"No futuro, nenhuma das partes terá como alvo a outra, incluindo os navios americanos, no Mar Vermelho e no estreito de Bab al-Mandab, garantindo a liberdade de navegação e o bom fluxo da navegação comercial internacional", escreveu.

Num comunicado, os Houthis afirmaram que a sua posição em relação a Gaza não tinha mudado e que o seu "entendimento inicial" com os EUA não teria impacto no seu apoio aos palestinianos.

Apoiantes Houthi queimam uma bandeira americana durante uma manifestação contra os EUA em Sanaa, 18 de abril de 2025 AP Photo

Não ficou claro na declaração se o grupo estava de acordo com o acordo com os EUA.

A intensificação da campanha de ataques aéreos dos EUA começou em março, quando Trump prometeu utilizar "força letal esmagadora" depois de os Houthis terem dito que iriam retomar os ataques a navios israelitas que navegam ao largo do Iémen, em resposta ao bloqueio israelita à Faixa de Gaza.

Na altura, o aviso foi descrito como afetando o Mar Vermelho, o Golfo de Aden, o Estreito de Bab el-Mandeb e o Mar Arábico.

O anúncio da Casa Branca foi feito no mesmo dia em que os militares israelitas lançaram ataques contra os Houthis que, segundo eles, desativaram totalmente o aeroporto internacional da capital, Sanaa.

Os ataques de Israel foram a segunda ronda de ataques aéreos contra alvos no Iémen, em retaliação a um ataque de mísseis Houthi no domingo, perto do principal aeroporto de Israel.

Custo da operação dos EUA

Os custos das munições norte-americanas utilizadas contra alvos dos rebeldes Houthi no Iémen, em ataques diários desde 15 de março, totalizaram mais de 750 milhões de dólares (660 milhões de euros), segundo um funcionário norte-americano.

A administração Trump lançou mais de 2.000 munições em mais de 1.000 alvos, de acordo com o funcionário, que falou sob condição de anonimato para fornecer detalhes sobre os ataques.

Um soldado iemenita verifica os danos alegadamente causados pelos ataques aéreos dos EUA em Sanaa, 27 de abril de 2025 AP Photo

O total é apenas uma fração das despesas totais da operação. Não tem em conta os custos de utilização de dois porta-aviões, dos navios de guerra que os acompanham, nem as horas de voo dos aviões.

Também não inclui o facto de os Houthis terem destruído sete drones MQ-9 Reaper dos EUA, a um custo de mais de 30 milhões de dólares (26 milhões de euros) cada, ou a perda de um caça F/A-18 e de um rebocador do porta-aviões USS Harry S. Truman, quando este manobrou para evitar um míssil Houthi e o jato caiu do porta-aviões.

Apesar de Trump ter apresentado o acordo como uma forma de reabrir o Mar Vermelho à navegação comercial sem medo de ataques Houthi, "os Houthis não dispararam contra um navio comercial desde dezembro", disse Gregory Brew, analista sénior da empresa de análise de risco Eurasia Group, em X.

"No entanto, é provável que continuem a disparar contra Israel.