De acordo com um estudo publicado na quarta-feira pela Liga Antidifamação (ADL), sediada nos Estados Unidos, os incidentes antissemitas violentos aumentaram nos sete países onde se encontram as maiores comunidades judaicas fora de Israel.

Estes países, também conhecidos como J7, são a Alemanha, a França, o Reino Unido, o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália e a Argentina.

A publicação do estudo coincide com o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

O grupo de trabalho do J7, criado em julho de 2023, lançou o alerta para a intensificação dos ataques contra as comunidades judaicas, especialmente desde o ataque do Hamas, de 7 de outubro de 2023 .

O estudo refere que os ataques a escolas, sinagogas e empresas judaicas, bem como a indivíduos, aumentaram significativamente, nalguns casos mais do que duplicaram, no ano de 2023 em comparação com o ano anterior.

Na Alemanha, os incidentes antissemitas aumentaram 75% entre 2021 e 2023, 185% em França e 82% no Reino Unido.

A presidente internacional da ADL, Marina Rosenberg, afirma que, como as pessoas estão a ser assediadas apenas por serem judias, "muitos judeus em todo o mundo estão a esconder os símbolos judaicos".

Alguns judeus chegam mesmo a mudar de nome e a esconder símbolos como a Estrela de David.

Os extremos políticos alimentam a violência

O antissemitismo tem continuado a aumentar na Alemanha em ambos os extremos políticos. A violência alimentada pela retórica da Alternativa para a Alemanha (AfD) aumentou, assim como os ataques de muçulmanos e de pessoas do centro político que apoiam a libertação da Palestina.

De acordo com o estudo, o crescimento da AfD "representa um grande desafio. A AfD proporciona um ambiente propício ao florescimento de antissemitas. Tem ligações estreitas com círculos extremistas de direita e atua como um braço político destes no parlamento. É também uma ameaça para a vida religiosa judaica", diz o relatório.

Mas autores destes ataques não se limitam à extrema-direita ou à extrema-esquerda.

"Temos assistido a uma normalização do antissemitismo nas sociedades em todo o espetro político. Não se trata apenas de uma questão de extrema-direita ou de extrema-esquerda, ou de islamistas ou jihadistas, mas sim de toda a nossa sociedade. Por isso, o que é necessário, não só aqui na Alemanha, mas em todo o mundo, é uma abordagem a toda a sociedade", disse Rosenberg à Euronews.

No ano passado, estudantes de toda a Europa participaramem protestos pró-palestinianos em universidades, que em alguns casos resultaram em violência e na detenção de estudantes. Num dos casos, três estudantes europeus foram ameaçados de deportação da Alemanha, na sequência de uma concentração numa universidade de Berlim, onde o edifício foi fortemente vandalizado e os funcionários alegadamente ameaçados.

Para Rosenberg, a sociedade civil e as universidades têm de fazer mais para combater o antissemitismo.

Antissemitismo e democracia

"A ameaça do antissemitismo não é apenas contra os judeus. É contra toda a sociedade. E vai contra todos os valores democráticos em que as nossas sociedades liberais acreditam. Sempre dissemos que o antissemitismo é um sinal de alerta. Começa com os judeus, mas nunca acaba com os judeus. Sabemos isso aqui na Alemanha, na Europa e em todo o mundo", acrescentou Rosenberg.

Os ataques não se limitam apenas ao assédio e ao vandalismo, mas também às agressões físicas e à violência.

O estudo do J7 refere que as estatísticas policiais revelam 3.200 crimes motivados pelo antissemitismo entre 1 de janeiro de 2024 e 7 de outubro de 2024 na Alemanha. Isto representaria uma diminuição em relação a 2023, mas o relatório também diz que o RIAS, o gabinete de notificação da sociedade civil para incidentes antissemitas (incluindo infrações penais e atos não criminais), registou quase 3.000 incidentes antissemitas no ano anterior, entre 7 de outubro de 2023 e o fim de 2023.

Além disso, o RIAS já tinha sido registado 1.383 incidentes antissemitas durante o primeiro semestre de 2024, o que constituiu o número mais elevado de todos os anos anteriores, com 21 destes incidentes a envolver memoriais judaicos.

"Quando alguém se cala, quando vê judeus a serem assediados na rua, tem de compreender não só que moralmente tem a obrigação fazer alguma coisa, mas também que pode ser o próximo. Quando as sociedades liberais não protegem as minorias, estão a falhar na proteção dos valores democráticos", diz Rosenberg à Euronews.