As organizações da sociedade civil entrevistadas pela Euronews descreveram o projeto de lei, que penalizaria as organizações que aceitem financiamento estrangeiro se, por exemplo, vierem a influenciar o debate democrático ou retratem negativamente o Estado de Direito na Hungria, como um flagrante desrespeito pelos princípios da UE e uma ameaça para silenciar a sociedade civil e a imprensa independente.

“Vamos limpar a máquina financeira"

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, anunciou, no feriado nacional de 15 de março, que o seu partido estava a preparar uma ação de “limpeza de primavera” para se livrar dos “percevejos que estão a hibernar”. “Vamos limpar a máquina financeira que comprou políticos, juízes, jornalistas, organizações civis falsas e ativistas políticos com dólares corruptos”, disse o primeiro-ministro húngaro, na altura.

O projeto de lei sobre “transparência na vida pública”, apresentado pelo deputado do Fidesz János Halász, foi publicado no site do parlamento à meia-noite de terça-feira. De acordo com o projeto de lei, as organizações que recebem financiamento estrangeiro e que ameaçam a soberania húngara serão listadas pelo Gabinete de Defesa da Soberania.

As organizações listadas podem ser multadas até 25 vezes o montante da ajuda externa e perder a possibilidade de receber até 1% do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Os seus altos funcionários são considerados figuras públicas importantes e devem fazer declarações de património pormenorizadas. As subvenções estrangeiras só podem ser recebidas com a aprovação do Gabinete e as subvenções nacionais apenas com um documento privado totalmente comprovado ou sob requisitos burocráticos extremos.

Quanto ao que constitui uma ameaça à soberania húngara, o projeto de lei define os casos de forma taxativa, mas são tão amplos que podem ser imputados a quase todas as expressões, mesmo à mais ligeira crítica ao governo. Por exemplo, “influenciar o debate democrático” ou “atuar de forma suscetível de influenciar o resultado de uma eleição” pode ser aplicado a quase todos os produtos da imprensa que tratem de questões públicas.

A lei define como auxílio qualquer transferência, serviço ou donativo, quer se trate de uma soma de dinheiro obtida num procedimento concursal da UE ou de um microdonativo de um cidadão com dupla nacionalidade.

"Qualquer pessoa pode tornar-se um alvo"

"Qualquer pessoa pode ser sujeita a esta restrição, qualquer pessoa pode tornar-se um alvo, porque, atualmente, na Hungria, uma parte significativa da imprensa independente e das ONG recebe algum tipo de financiamento estrangeiro, se não for o caso, participa em procedimentos concursais da UE e, a partir daí, pode ser sujeita a esta restrição", explicou à Euronews Tamás Bodoky, chefe de redação do portal de investigação Átlátszó.

Desde 2010, o governo de Orbán tem vindo a desmantelar sistematicamente a imprensa independente que o critica e a construir o seu próprio império mediático. Esta máquina de propaganda, adaptada a diferentes mensagens, é financiada por subsídios disfarçados de publicidade estatal e duas empresas de comunicação húngaras acabam de apresentar uma queixa à autoridade da concorrência da UE, sustentada por dados pormenorizados. Os dados mostram que o número de subsídios de publicidade estatal concedidos a empresas de comunicação social aumenta drasticamente quando estas são propriedade de empresários leais ao partido no poder e transmitem as mensagens do partido no poder, mas cai imediatamente para zero quando um meio de comunicação social é retirado da lista da imprensa pró-governamental por qualquer razão, por exemplo, devido à situação menos favorável do proprietário.

Face à concorrência subsidiada pelo Estado, a imprensa independente teve de aproveitar todos os recursos disponíveis, em parte provenientes de subvenções da UE, em parte de subvenções dos EUA, ou até da cooperação internacional, e a outra fonte estável de rendimento foi a possibilidade de cada cidadão húngaro doar 1% do seu imposto sobre o rendimento pessoal a uma ONG. Para além disso, vários produtos de imprensa angariaram microdonativos ou, pelo menos, valores derivados de paywalls parciais.

De acordo com o novo projeto de lei, todas as fontes de financiamento podem ser encerradas pela autoridade, cuja decisão não está sujeita a qualquer controlo judicial.

"A nossa primeira interpretação é que isto só pode ser visto como uma declaração de guerra aberta ou, se preferirem, um ataque em grande escala à sociedade civil, porque vemos que não se trata apenas de estigmatização, mas também da utilização concreta de meios legais e outros para impedir que isso aconteça", disse à Euronews Viktor Szalóki, porta-voz de A Hang, uma organização que fornece uma plataforma para outras iniciativas da sociedade civil. O porta-voz disse que foi em vão que não terem recebido grandes quantias de dinheiro de subsídios, porque a lei poderia tornar a aceitação de microdonativos tão burocrática que poderia tornar o seu trabalho impossível.

Os partidos do governo húngaro justificam a repressão contra as ONG lembrando que, nas eleições anteriores, a oposição húngara - na altura uma aliança de pequenos partidos unidos apesar das diferenças ideológicas - também recebeu financiamento de campanha de fontes americanas. O financiamento da UE a organizações críticas da imprensa e da sociedade civil, bem como os procedimentos relacionados com o Estado de Direito húngaro, são também vistos como uma pressão externa a favor da oposição. Contactámos o Fidesz para a redação deste artigo, mas não respondeu até à data de publicação.

Tempos difíceis na Hungria

O facto de a proposta ter sido apresentada por um deputado individualmente poderá encurtar o processo de adoção. O governo de Viktor Orbán enfrenta sérios desafios em 2025. A economia não cresce há anos e, apesar de o primeiro-ministro ter prometido um “arranque rápido” no início de 2025, o PIB voltou a cair no primeiro trimestre, de acordo com dados ajustados. E o espaço político contra o Fidesz, desta vez, não é ocupado por vários partidos rivais mais pequenos, mas por um único partido formado há um ano, o Tisza, que a maioria das sondagens diz ser agora alguns pontos percentuais mais popular do que o Fidesz, embora mesmo os políticos deste último, no fundo, digam que os dois partidos estão lado a lado.

No contexto das eleições presidenciais romenas, Orbán enviou uma mensagem dissimulada, mas de apoio, a favor do candidato de extrema-direita George Simion. Simion é unanimemente rejeitado pelo partido da minoria húngara na Roménia, o RMDSZ, porque o principal produto político do candidato, até há pouco tempo, era o anti-hungarismo agressivo. Embora Orbán tenha afirmado que não irá interferir nas eleições presidenciais romenas, o próprio Simion interpretou as palavras do primeiro-ministro húngaro como um apoio claro e comunicou-o em folhetos e mensagens nas redes sociais durante a campanha. O caso levou o líder do partido Tisza, Péter Magyar, a acusar Orbán de trair os húngaros da Transilvânia, que eram seus apoiantes incondicionais. Uma vez que Orbán concedeu a cidadania com direito de voto aos húngaros minoritários que vivem nos países vizinhos, o enfraquecimento desta relação constitui um risco adicional para o regime do primeiro-ministro húngaro.

O exemplo romeno mostra que o governo húngaro não é alheio à ingerência nos assuntos internos de outros países. Viktor Orbán fez pessoalmente campanha ao lado de vários políticos populistas ou de extrema-direita em eleições noutros países (Robert Fico, Andrej Babis, Milorad Dodik) e bancos húngaros ligados aos seus oligarcas financiaram as campanhas de Marine le Pen e do espanhol Vox, entre outros. Concedeu asilo a vários políticos de direita acusados de corrupção e, uma vez, enviou soldados do Centro Antiterrorista, que também lhe dava proteção pessoal, para a República Srpska, na Bósnia, para resgatar Milorad Dodik.

O projeto de lei contra a influência estrangeira e os inevitáveis protestos que se seguiram na capital e nas instituições europeias é um cenário familiar para o governo de Orbán, que presumivelmente consegue lidar melhor com ele do que com outros desafios que o país enfrenta.