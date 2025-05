Proprietário do Telegram enfrenta serviços secretos franceses por causa da Roménia

PUBLICIDADE

Pavel Durov, o proprietário da bem-sucedida aplicação de mensagens Telegram, acusou publicamente o chefe da agência de inteligência estrangeira francesa, Nicolas Lerner, de lhe ter pedido para se intrometer nas eleições da Roménia.

Lerner pediu-lhe para suprimir vozes conservadoras da aplicação, alegou Durov, antes das tensas eleições em que o candidato pró-UE Nicușor Dan venceu o candidato de direita George Simion em Bucareste.

“Esta primavera, no Salon des Batailles, no Hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, chefe dos serviços secretos franceses, pediu-me para suprimir vozes conservadoras na Roménia, antes das eleições. Recusei”, escreveu Durov no X.

“Não bloqueámos os manifestantes na Rússia, na Bielorrússia ou no Irão. Não o vamos começar a fazer na Europa.”

Os serviços secretos franceses negaram categoricamente as acusações, afirmando em comunicado que os seus funcionários nunca pediriam a proibição de contas relacionadas com o processo eleitoral.

Os funcionários da agência reuniram-se com Durov várias vezes ao longo dos anos apenas para “lhe recordar as responsabilidades da sua empresa, e as suas próprias responsabilidades pessoais, na prevenção de ameaças terroristas e de pornografia infantil”.

Processo em curso

Anteriormente, Durov escreveu no X que um “governo ocidental” não identificado lhe tinha pedido para interferir nas eleições da Roménia, utilizando um emoji de uma baguete como referência a França.

Durov tem relações tensas com as autoridades francesas.

Atualmente, encontra-se sob supervisão judicial no luxuoso Hôtel de Crillon, em Paris. Está a ser formalmente investigado por alegado crime organizado no Telegram, a aplicação que fundou e lançou em 2013.

Os procuradores alegam que Durov não fez adequadamente o trabalho de moderação no Telegram e não cooperou com as autoridades policiais no que respeita ao tráfico de droga, a conteúdos de abuso sexual de crianças e a fraudes na aplicação.

A detenção tratou-se da primeira vez que um líder tecnológico foi preso por crimes cometidos numa aplicação que fundou e de que era proprietário.

Em março, foi autorizado a regressar ao Dubai enquanto as autoridades francesas prosseguiam a investigação.