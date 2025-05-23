Pelo menos sete migrantes do Sudão foram encontrados mortos depois de o seu veículo se ter avariado e os ter deixado retidos durante dias no deserto da Líbia, de acordo com um funcionário do serviço de ambulâncias.

O carro transportava 34 cidadãos sudaneses quando avariou ao atravessar a fronteira do Chade com a Líbia e entrou num caminho deserto frequentemente utilizado por contrabandistas, disse Ebrahim Belhassan, diretor dos Serviços de Ambulância e Emergência de Kufra.

Foram descobertos nas dunas de areia ao fim de 11 dias, depois de terem ficado sem comida e água, disse.

"Os sobreviventes estavam quase a morrer. Estão gravemente desidratados e exibem sinais de angústia e trauma nestas circunstâncias e dado que estão a ver os que os rodeiam a morrer e sabem que vão morrer a seguir", disse.

Migrantes da Eritreia, Líbia e Sudão navegam num barco de madeira antes de serem assistidos por trabalhadores humanitários no Mar Mediterrâneo, 17 de junho de 2023 AP

As 22 pessoas resgatadas, incluindo cinco crianças, foram transferidas para Kufra para serem submetidas a exames médicos.

Cinco pessoas estão desaparecidas, mas Belhassan disse que havia poucas esperanças de que sobrevivessem a pé no vasto deserto.

Um contrabandista que os encontrou alertou as equipas de emergência, disse Belhassan.

A Líbia, que faz fronteira com seis países e tem uma longa costa ao longo do Mediterrâneo, é um dos principais pontos de trânsito para os migrantes que fogem da guerra e da pobreza em África e no Médio Oriente e que tentam frequentemente chegar à Europa.

A Organização Internacional para as Migrações estima que cerca de 787.000 migrantes e refugiados de várias nacionalidades viviam na Líbia em 2024.

Durante o ano passado, o serviço de ambulâncias de Kufra respondeu a emergências envolvendo mais de 260 migrantes sudaneses encontrados no deserto, disse Belhassan.