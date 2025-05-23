A Líbia, que faz fronteira com seis países e tem uma longa costa ao longo do Mediterrâneo, é um dos principais pontos de trânsito para os migrantes que fogem da guerra e da pobreza em África e no Médio Oriente e que, muitas vezes, tentam chegar à Europa.
Pelo menos sete migrantes do Sudão foram encontrados mortos depois de o seu veículo se ter avariado e os ter deixado retidos durante dias no deserto da Líbia, de acordo com um funcionário do serviço de ambulâncias.
O carro transportava 34 cidadãos sudaneses quando avariou ao atravessar a fronteira do Chade com a Líbia e entrou num caminho deserto frequentemente utilizado por contrabandistas, disse Ebrahim Belhassan, diretor dos Serviços de Ambulância e Emergência de Kufra.
Foram descobertos nas dunas de areia ao fim de 11 dias, depois de terem ficado sem comida e água, disse.
"Os sobreviventes estavam quase a morrer. Estão gravemente desidratados e exibem sinais de angústia e trauma nestas circunstâncias e dado que estão a ver os que os rodeiam a morrer e sabem que vão morrer a seguir", disse.
As 22 pessoas resgatadas, incluindo cinco crianças, foram transferidas para Kufra para serem submetidas a exames médicos.
Cinco pessoas estão desaparecidas, mas Belhassan disse que havia poucas esperanças de que sobrevivessem a pé no vasto deserto.
Um contrabandista que os encontrou alertou as equipas de emergência, disse Belhassan.
A Organização Internacional para as Migrações estima que cerca de 787.000 migrantes e refugiados de várias nacionalidades viviam na Líbia em 2024.
Durante o ano passado, o serviço de ambulâncias de Kufra respondeu a emergências envolvendo mais de 260 migrantes sudaneses encontrados no deserto, disse Belhassan.