Corpos de dezenas de migrantes encontrados em duas valas comuns na Líbia

Esta descoberta foi apenas a mais recente tragédia envolvendo pessoas que tentam chegar à Europa através do país norte-africano.

A primeira vala comum com 19 corpos foi encontrada na sexta-feira numa quinta na cidade de Kufra, no sudeste do país, informou a direção de segurança em comunicado, acrescentando que as autoridades levaram os corpos para autópsia.

A direção de segurança de Alwahat publicou imagens na sua página do Facebook que mostram agentes da polícia e médicos a escavar na areia e a recuperar cadáveres que estavam embrulhados em cobertores. Uma ONG, Migrant Rescue Watch, publicou depois as imagens no X:

A instituição de solidariedade al-Abreen, que ajuda os migrantes no leste e no sul da Líbia, disse que alguns foram aparentemente baleados e mortos antes de serem enterrados na vala comum.

Uma outra vala comum, com pelo menos 30 corpos, foi também encontrada em Kufra após uma rusga a um centro de tráfico de seres humanos, segundo Mohamed al-Fadeil, chefe da câmara de segurança em Kufra. Os sobreviventes disseram que cerca de 70 pessoas foram enterradas na vala, acrescentou. As autoridades continuam a efetuar buscas na zona.

As valas comuns de migrantes não são invulgares na Líbia. No ano passado, as autoridades desenterraram os corpos de pelo menos 65 migrantes na região de Shuayrif, 350 quilómetros a sul da capital, Tripoli.

A Líbia é o principal ponto de trânsito para os migrantes de África e do Médio Oriente que tentam chegar à Europa. O país mergulhou no caos após uma revolta apoiada pela NATO que derrubou e matou o ditador de longa data Muammar Kadhafi em 2011. A Líbia, rica em petróleo, tem sido governada durante a maior parte da última década por governos rivais no leste e no oeste do país, cada um deles apoiado por uma série de milícias e governos estrangeiros.

Os traficantes de seres humanos beneficiaram de mais de uma década de instabilidade, contrabandeando migrantes através das fronteiras do país com seis nações, incluindo o Chade, o Níger, o Sudão, o Egito, a Argélia e a Tunísia.

Uma vez na costa, os traficantes embarcam os migrantes desesperados que procuram uma vida melhor na Europa em barcos de borracha mal equipados e noutras embarcações para viagens arriscadas na perigosa rota do Mar Mediterrâneo Central.

Há anos que grupos de defesa dos direitos humanos e agências das Nações Unidas têm vindo a documentar abusos sistemáticos contra os migrantes na Líbia, incluindo trabalhos forçados, espancamentos, violações e tortura. Os abusos acompanham frequentemente os esforços para extorquir dinheiro às famílias antes de os migrantes serem autorizados a deixar a Líbia nos barcos dos traficantes.

Aqueles que foram interceptados e devolvidos à Líbia - incluindo mulheres e crianças - são mantidos em centros de detenção geridos pelo governo, onde também são vítimas de abusos, incluindo tortura, violação e extorsão, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos e peritos da ONU.