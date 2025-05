Péter Magyar: "Campanha de ódio de Orbán é coisa do passado"

PUBLICIDADE

A marcha de Péter Magyar, o líder da oposição ao governo húngaro de Viktor Orbán, chegou a Oradea, na Roménia. Este sábado de manhã, o grupo de cerca de 20 pessoas atravessou a fronteira húngaro-romena no ponto de passagem de Ártándi.

O presidente do partido Tisza deixou Budapeste há 10 dias. Anunciou esta ação, denominada "Um Milhão de Passos pela Paz e Unidade Nacional", em resposta ao apoio do primeiro-ministro Viktor Orbán ao candidato presidencial de extrema-direita e anti-húngaro George Simion, antes das eleições presidenciais romenas. Na sua opinião, Orbán traiu os húngaros no estrangeiro e a nação.

"Tornou-se claro que o primeiro-ministro corrupto, cansado e desacreditado vê os húngaros no estrangeiro como um produto político. Tentou e continua a tentar atrair-vos para ele, não por fé, não por empenho, não por amor aos seus compatriotas, mas apenas para ganhar votos. Agora, para manter o poder, está a tremer, recorrendo a meios cada vez mais grosseiros, ultrapassando todos os limites, fazendo tudo o que pode, independentemente dos danos que está a causar à nação", disse Péter Magyar no discurso perante centenas de pessoas junto à estátua do Rei São László, perto da catedral de Oradea.

"O povo quer uma pátria que ame todos e cada um dos seus cidadãos, uma pátria que não estigmatize, que não os empurre para a exclusão. A divisão e o incitamento ao ódio conduzem à destruição. A destruição, o ódio e a escavação de trincheiras de Orbán são coisas do passado. A contagem decrescente final já começou", disse o opositor húngaro.

Manifestação de apoio a Péter Magyar Gábor Kiss / Euronews

Magyar apelou à rejeição de Orbán, que governa a Hungria há 15 anos e tem cometido sucessivos atropelos ao Estado de direito que já levaram a Comissão Europeia a agir.

O político foi recebido por contra-protestantes que gritaram "Traidor! e "Vai para casa".

Magyar disse à Euronews que a sua viagem foi marcada por muitos abraços, boa vontade e amor. "O nosso objetivo era mostrar uma face mais humana da Hungria. Isto ultrapassou todas as expectativas. Podemos ver paz, calma e unidade nacional. É isto que a maioria do povo húngaro, e secretamente também os eleitores do Fidesz, querem", disse Magyar, acrescentando que este não é o fim de algo, mas o início da construção de uma Hungria mais humana.

Alguns contramanifestantes estavam à espera de Péter Magyar, cantando o nome de Viktor Orbán, mas a polícia romena separarou-os dos participantes.

Péter Magyar terminou o discurso dirigindo-se ao povo romeno. Disse que estava satisfeito por terem rejeitado o ódio nas eleições e por se terem mantido no caminho europeu. Sugeriu que os romenos respeitassem os húngaros que vivem na Roménia e procurassem neles oportunidades e não inimigos.