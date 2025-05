PUBLICIDADE

O Tribunal Regional Superior de Viena absolveu o antigo chanceler federal da Áustria, Sebastian Kurz, da acusação de falsas declarações. Anteriormente, Kurz tinha sido condenado pelo Tribunal Regional de Viena a uma pena de prisão suspensa de oito meses e tinha interposto recurso, sendo agora absolvido.

Segundo o acórdão, Kurz não prestou quaisquer falsas declarações no âmbito da investigação parlamentar sobre alegada corrupção durante o seu governo. A decisão foi tomada numa breve audiência de recurso, na segunda-feira.

Caso Ibiza: investigação sobre alegada corrupção

O caso centrou-se no testemunho de Kurz numa investigação durante o seu mandato como chanceler austríaco. Sob a sua liderança, foi formada em 2017 uma coligação entre o conservador Partido Popular Austríaco e o Partido da Liberdade da Áustria, de direita. A coligação foi desfeita em 2019.

Em junho de 2020, o Ministério Público acusou o presidente de 38 anos de prestar falsas declarações sobre o seu papel na fundação de uma sociedade gestora de participações sociais, a OeBAG. Esta holding deveria gerir o papel do Estado numa série de empresas. Thomas Schmid, um antigo confidente próximo de Kurz,** foi nomeado diretor da empresa.

Em fevereiro de 2024, Kurz foi considerado culpado de ter prestado falsas declarações relativamente à nomeação do conselho fiscal da empresa, mas não à de Schmid. Foi condenado a uma pena suspensa de oito meses.

Esta sentença foi precedida de um processo de quatro meses. Foi a primeira vez, em mais de 30 anos, que um antigo chanceler austríaco foi julgado.

"Tenho agora um longo período de processo atrás de mim e, francamente, gostaria de comentar em pormenor, mas peço a vossa compreensão para o facto de ir primeiro para casa, para junto da minha família e dos meus dois filhos", continuou Kurz.

Condenação do antigo empregado Bonelli

Na segunda-feira, os juízes confirmaram a condenação do antigo chefe de gabinete de Kurz, Bernhard Bonelli, por ter prestado falsas declarações à comissão parlamentar de inquérito sobre o seu próprio envolvimento e o de Kurz na seleção dos membros do conselho fiscal da OeBAG. No ano passado, foi condenado a uma pena suspensa de seis meses. Kurz disse que lamentava profundamente a decisão sobre Bonelli.

Outrora uma estrela em ascensão entre os conservadores na Europa, Kurz demitiu-se em 2021 após a abertura de uma investigação de corrupção separada e, desde então, retirou-se da política. O seu Partido Popular ainda lidera o governo sob o comando do atual chanceler Christian Stocker, apesar de ter ficado em segundo lugar nas eleições de setembro.

Kurz suscitou grande interesse com o seu programa anti-imigração e tinha apenas 31 anos quando se tornou líder do Partido Popular e depois Chanceler Federal em 2017.

Um vídeo que mostrava o vice-chanceler e então líder do FPÖ, Heinz-Christian Strache, a oferecer favores a um alegado investidor russo levou ao fim do primeiro governo.

Kurz regressou à chefia do governo no início de 2020, numa nova coligação com os Verdes. No entanto, a sua demissão seguiu-se pouco depois, em outubro de 2021. Os Verdes apelaram para a sua substituição depois de o Ministério Público ter anunciado a abertura de um segundo inquérito contra ele por suspeita de suborno e quebra de confiança. Kurz também negou qualquer irregularidade neste caso.

Tem-se especulado regularmente sobre a possibilidade de um regresso político de Kurz.