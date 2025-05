PUBLICIDADE

O governo nacional da Síria e as autoridades curdas do nordeste do país concordaram em retirar os cidadãos sírios de um campo deserto que alberga pessoas com alegadas ligações ao chamado grupo Estado Islâmico (EI).

O campo de Al-Hol alberga cerca de 37 mil pessoas, muitas das quais são esposas e filhos de combatentes do grupo EI.

Uma mulher caminha no campo de al-Hol, na província de Hasakeh, no nordeste da Síria, na quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 Bernat Armangue/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Sheikhmous Ahmed, alto funcionário da autoridade liderada pelos curdos no nordeste da Síria, anunciou na segunda-feira que tinha sido alcançado um acordo para o regresso das famílias sírias do campo no deserto, na sequência de conversações entre os líderes locais, representantes de Damasco e uma delegação da coligação internacional liderada pelos EUA que combate o EI.

"Os representantes não falaram sobre a possibilidade de Damasco assumir o controlo do campo no futuro", disse Ahmed.

Um mecanismo anterior tinha permitido que os sírios de al-Hol regressassem às suas comunidades nas zonas do país controladas pelos curdos, com centros criados para os reintegrar.

No entanto, o mesmo não aconteceu com o resto da Síria, onde a guerra civil durou 13 anos, até que o ditador Bashar al-Assad foi deposto em dezembro, após uma ofensiva relâmpago dos grupos rebeldes.

Os EUA há muito que instam os países a autorizar o regresso dos seus cidadãos de al-Hol e do campo mais pequeno de Roj, que têm sido descritos como terreno fértil para o extremismo.

Mulheres caminham no campo de detenção de Roj, no nordeste da Síria, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Baderkhan Ahmad/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Embora o Iraque tenha repatriado muitos dos seus cidadãos nos últimos anos, muitos outros países continuam relutantes em fazê-lo.

O acordo sobre os cidadãos sírios faz parte de uma tentativa de cooperação mais estreita entre as autoridades curdas do nordeste do país e o governo de Damasco.

Em março, o presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, e Mazloum Abdi, comandante das Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiadas pelos EUA e lideradas pelos curdos, concordaram que as FDS seriam integradas no novo exército nacional.

Todos os postos fronteiriços com o Iraque e a Turquia ficarão sob o controlo de Damasco, assim como os aeroportos e os campos de petróleo no nordeste do país.

Os Estados Unidos fizeram pressão para que o governo central assumisse o controlo das prisões no nordeste da Síria, onde estão detidos cerca de 9 mil alegados antigos combatentes do grupo IS.