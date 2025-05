PUBLICIDADE

Quando o presidente francês, Emmanuel Macron, saiu do avião no Vietname, no domingo à noite, 25 de maio, foi filmado a ser empurrado pela sua mulher. De acordo com as imagens, parece que ela lhe bateu no queixo. Sob os holofotes da imprensa, vários meios de comunicação social transmitiram a cena em direto - desde então, têm circulado muitos rumores sobre o casal.

O Palácio do Eliseu nega qualquer tipo de violência e afirma que o casal sentiu a necessidade de descomprimir.

Visita de Estado de Macron ao Vietname

Macron aterrou no Vietname no domingo à noite. A porta do avião presidencial abre-se para revelar Emmanuel Macron ainda a falar com alguém no interior. A pessoa permanece escondida atrás das paredes da aeronave.

De repente, Macron é empurrado para trás por uma mão que lhe toca na parte inferior do rosto. O presidente estava de frente para a porta aberta, no centro das câmaras. Momentaneamente atordoado, recompõe-se imediatamente e acena aos representantes da comunicação social como se nada tivesse acontecido.

Depois, o chefe de Estado e a sua mulher saem do avião para iniciar a sua visita oficial ao Vietname. Ele oferece-lhe o braço, mas ela parece não o ver. Brigitte Macron está a usar um casaco vermelho. A pessoa que bateu no queixo de Macron alguns segundos antes também estava a usar uma manga vermelha. Muitas pessoas juntam uma coisa e outra e questionam o que terá acontecido exatamente entre o casal.

Palácio do Eliseu desmente os rumores nas redes sociais

Na manhã de segunda-feira, 26 de maio, numerosos posts nas redes sociais publicaram imagens do canal pró-russo Russia Today, bem como da Associated Press.

O próprio Macron anunciou a sua viagem na rede social X de forma diplomática e política. "França é uma potência de paz e de equilíbrio. É um parceiro fiável que acredita no diálogo e na cooperação. Quando alguns optam por recuar, França opta por construir pontes."

Não fez, no entanto, qualquer comentário sobre o que aconteceu quando saía do avião.

Eliseu toma posição: casal presidencial quis “descomprimir”

O Eliseu desdramatizou a situação quando questionado pelo jornal francês Libération. "Foi um momento em que o presidente e a sua mulher descomprimiram e brincaram uma última vez antes do início da viagem. É um momento de cumplicidade", afirmou, na sua declaração.

Esta não é a primeira vez que o gabinete do presidente é confrontado com possíveis fake news e falsas declarações sobre Macron e a sua mulher, Brigitte Macron. "Foi o que bastou para alimentar os teóricos da conspiração. O Russia Today e os seus aliados estão a aproveitar-se disso", acrescentou um representante do Palácio do Eliseu, alimentando as acusações de França contra Moscovo e contra os ataques russos de todos os tipos que visam o país.

Mais recentemente, circulou o rumor de que Macron teria consumido cocaína juntamente com o chanceler alemão Friedrich Merz numa viagem de comboio para a Ucrânia. Os governos alemão e francês desmentiram os rumores que circularam online.

A primeira-dama de França , em particular, tem sido repetidamente alvo de rumores e falsas declarações sobre si própria. Num processo por difamação contra dois jornalistas norte-americanos, um tribunal francês condenou-os a pagar a Brigitte Macron 8.000 euros de indemnização.

O próprio Emmanuel Macron também comentou as alegações, pela primeira vez, no ano passado, tendo declarado: “Ainda há pessoas loucas por aí”.