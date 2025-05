PUBLICIDADE

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel acusou o presidente francês Emmanuel Macron de estar numa "cruzada contra o Estado judaico", depois de ter instado a comunidade internacional a endurecer a sua posição em relação a Israel se a situação humanitária em Gaza não melhorar.

"Não há bloqueio humanitário. Isso é uma mentira descarada", afirmou o ministério, defendendo o seu controlo sobre o fluxo de ajuda para o enclave.

"Mas em vez de pressionar os terroristas jihadistas, Macron quer recompensá-los com um Estado palestiniano. Não há dúvida de que o seu feriado nacional será o dia 7 de outubro", refere o comunicado, referindo-se à data do ataque do Hamas a Israel que desencadeou a guerra em Gaza.

Durante uma entrevista televisiva de três horas, no início de maio, Macron afirmou que a Europa deveria considerar a possibilidade de sancionar Israel devido à situação humanitária em Gaza, onde centenas de milhares de pessoas enfrentam atualmente a fome.

Palestinianos fazem fila para a distribuição de alimentos em Deir al-Balah, 30 de maio de 2025 AP

"O que ele está a fazer é vergonhoso", disse Macron sobre o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, durante a entrevista à televisão TF1.

Macron foi imediatamente repreendido por Netanyahu, que afirmou que Macron "mais uma vez escolheu ficar ao lado do Hamas".

Após o fracasso de um cessar-fogo anterior com o Hamas, em março, Israel impôs um bloqueio a Gaza, não permitindo a entrada de ajuda na Faixa de Gaza durante quase três meses.

A situação abrandou ligeiramente nos últimos dias, mas as organizações de ajuda humanitária continuam a alertar para a fome generalizada e a fome iminente na maior parte da Faixa de Gaza.

Há pouco mais de uma semana, o governo do Reino Unido declarou que iria suspender as negociações de comércio livre com Israel e que tinha introduzido novas sanções contra os colonatos na Cisjordânia, numa altura em que Westminster intensificou as suas críticas à operação militar em curso em Gaza.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, afirmou que o atual acordo comercial entre o Reino Unido e Israel continua em vigor, mas que o governo não pode prosseguir as discussões com uma administração que prossegue aquilo a que chamou políticas "graves" nos dois territórios.

"Quero que fique registado que estamos horrorizados com a escalada de Israel", disse o primeiro-ministro Keir Starmer ao Parlamento Europeu, em Londres.

Estas observações surgem na sequência de uma condenação conjunta, emitida a 19 de maio, com Macron e o primeiro-ministro canadiano Mark Carney, que constituiu uma das críticas mais significativas de aliados próximos à forma como Israel tem gerido a guerra em Gaza e as suas ações na Cisjordânia.

Palestinianos fogem após mais um ataque em Jabalia. AP

Os três líderes ameaçaram tomar "ações concretas" se o governo do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu não cessasse a sua nova ofensiva militar e não levantasse significativamente as restrições à ajuda humanitária.

Críticas da Alemanha

A 26 de maio, o chanceler alemão Friedrich Merz fez uma rara crítica a Israel e aos seus planos para controlar a maior parte de Gaza, afirmando que "já não compreende" o objetivo final.

"O governo israelita não deve fazer nada que nem os seus melhores amigos estejam dispostos a aceitar", disse Merz no WDR Europaforum, em Berlim.

"O que o exército israelita está agora a fazer na Faixa de Gaza, francamente, já não compreendo com que objetivo", acrescentou.

A guerra começou quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel a 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis.

O Hamas fez 251 pessoas reféns e mantém atualmente 58, dois terços das quais se pensa que ainda estão vivas. A subsequente ofensiva israelita matou, até à data, pelo menos 54.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas, cujos números não distinguem entre combatentes e civis.