O Irão aumentou ainda mais as suas reservas de urânio enriquecido para níveis próximos do armamento, revelou um relatório confidencial da agência de vigilância nuclear da ONU. Num relatório separado, a agência apelou a Teerão para que mudasse urgentemente de rumo e cumprisse a sua investigação de há vários anos.

O relatório surge numa altura delicada, em que a administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, procura chegar a um acordo com Teerão para limitar o seu programa nuclear. As duas partes realizaram várias rondas de conversações, até agora sem acordo.

O relatório da AIEA, com sede em Viena, a que a Associated Press teve acesso, indica que, até 17 de maio, o Irão tinha 408,6 quilogramas de urânio enriquecido até 60%.

Trata-se de um aumento de 133,8 quilogramas - ou quase 50% - desde o último relatório da AIEA em fevereiro. O material enriquecido a 60% está a um curto passo técnico de distância dos níveis de 90% para armas. Um relatório de fevereiro situava este nível de existências em 274,8 quilogramas.

Teerão não comentou de imediato o novo relatório da AIEA.

Urânio enriquecido suficiente para "várias" bombas nucleares

O relatório da AIEA emitiu um aviso severo, afirmando que o Irão é agora "o único Estado não detentor de armas nucleares a produzir tal material" - algo que a agência disse ser "seriamente preocupante".

De acordo com a agência, cerca de 42 quilogramas de urânio enriquecido a 60% são teoricamente suficientes para produzir uma bomba atómica, se enriquecido a 90%.

O relatório da AIEA, trimestral, estimava também que, em 17 de maio, o total das reservas de urânio enriquecido do Irão - que inclui o urânio enriquecido a níveis inferiores - era de 9.247,6 quilogramas. Trata-se de um aumento de 953,2 quilogramas desde o relatório de fevereiro.

O Irão tem afirmado que o seu programa nuclear se destina apenas a fins pacíficos, mas o chefe da AIEA, Rafael Grossi, advertiu que Teerão possui urânio enriquecido em quantidade suficiente para fabricar "várias" bombas nucleares, se assim o desejar.

Os responsáveis iranianos têm sugerido cada vez mais que Teerão poderá vir a fabricar uma bomba atómica.

As agências de informação dos EUA avaliam que o Irão ainda não iniciou um programa de armamento, mas "empreendeu actividades que o colocam em melhor posição para produzir um dispositivo nuclear, se assim o desejar".

Reação rápida de Israel

Israel afirmou que o relatório é um sinal de alerta claro de que "o Irão está totalmente determinado a completar o seu programa de armas nucleares", de acordo com uma declaração do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O relatório da AIEA "reforça fortemente o que Israel tem vindo a afirmar há anos: o objetivo do programa nuclear iraniano não é pacífico".

Netanyahu acrescentou ainda que o nível de enriquecimento do Irão "não tem qualquer justificação civil" e apelou à comunidade internacional para "agir agora para travar o Irão".

É raro Netanyahu fazer declarações ao sábado, o dia de descanso judaico, o que justifica a urgência do assunto.

Grossi disse no sábado que "reitera o seu apelo urgente ao Irão para que coopere plena e eficazmente" com a investigação de anos da AIEA sobre vestígios de urânio descobertos em vários locais no Irão.

A AIEA distribuiu também no sábado aos Estados membros um segundo relatório confidencial de 22 páginas, também visto pela AP, que Grossi foi convidado a elaborar na sequência de uma resolução aprovada pelo conselho de governadores da AIEA em novembro passado.

No chamado "relatório global", a AIEA afirma que a cooperação do Irão com a agência tem sido "menos do que satisfatória" no que diz respeito aos vestígios de urânio descobertos pelos inspectores da AIEA em vários locais no Irão que Teerão não declarou como instalações nucleares.

As autoridades ocidentais suspeitam que os vestígios de urânio descobertos pela AIEA podem fornecer provas de que o Irão tinha um programa nuclear militar secreto até 2003.

O que é que a AIEA está a inspecionar no Irão?

Um dos locais tornou-se conhecido publicamente em 2018, depois de Netanyahu o ter revelado nas Nações Unidas e o ter apelidado de armazém nuclear clandestino escondido numa fábrica de limpeza de tapetes.

O Irão negou o facto, mas em 2019 os inspectores da AIEA detectaram a presença de partículas de urânio artificiais no local.

Depois de inicialmente terem bloqueado o acesso da AIEA, os inspectores conseguiram recolher amostras em 2020 de dois outros locais onde também detectaram a presença de partículas de urânio artificiais.

As três localizações ficaram conhecidas como Turquzabad, Varamin e Marivan.

Um quarto local não declarado, denominado Lavisan-Shian, também faz parte da investigação da AIEA, mas os inspectores da AIEA nunca visitaram o local porque foi arrasado e demolido pelo Irão depois de 2003.

No relatório global de sábado, a AIEA afirma que a "falta de respostas e esclarecimentos fornecidos pelo Irão" às questões colocadas pela agência relativamente a Lavisan-Shian, Varamin e Marivan "levou a agência a concluir que estes três locais, e outros possíveis locais relacionados, faziam parte de um programa nuclear estruturado não declarado levado a cabo pelo Irão até ao início da década de 2000 e que algumas actividades utilizavam material nuclear não declarado".

Acordo com os EUA ainda está para breve?

Na quinta-feira, altos funcionários iranianos rejeitaram as especulações sobre um acordo nuclear iminente com os Estados Unidos, sublinhando que qualquer acordo deve levantar totalmente as sanções e permitir a continuação do programa nuclear do país.

Os comentários foram feitos um dia depois de o Presidente Trump ter dito ao Primeiro-Ministro israelita, Netanyahu, para adiar o ataque ao Irão, a fim de dar mais tempo à administração norte-americana para pressionar um novo acordo com Teerão.

Trump disse na sexta-feira que ainda acha que um acordo pode ser concluído em um "futuro não muito distante".

"Eles não querem ser explodidos. Preferem fazer um acordo", disse Trump sobre o Irão. E acrescentou: "Seria ótimo que pudéssemos chegar a um acordo sem que fossem lançadas bombas em todo o Médio Oriente".