Irão e EUA concluem quarta ronda de negociações nucleares

PUBLICIDADE

O Irão e os Estados Unidos concluíram uma quarta ronda de negociações sobre o diferendo de décadas relativo ao programa nuclear de Teerão.

As conversações, que foram mediadas por Omã e, por conseguinte, tiveram lugar na capital do país, Mascate, duraram cerca de três horas.

Tal como nas três rondas anteriores, as negociações foram mediadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, e pelo enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff.

Um funcionário dos EUA, que falou à Associated Press sob condição de anonimato, disse que as discussões foram de natureza direta e indireta.

“Estamos encorajados pelo resultado de hoje e aguardamos com expectativa a nossa próxima reunião, que terá lugar num futuro próximo”, acrescentou o funcionário.

O Irão afirmou que as conversações só se realizaram de forma indireta, possivelmente devido a pressões políticas internas da República Islâmica.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou que as conversações foram “difíceis”, mas admitiu que “existe agora um melhor entendimento”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, é recebido por um funcionário não identificado à chegada a Mascate, Omã, antes das negociações. Iranian Foreign Ministry via AP

“Em grande medida, afastámo-nos das discussões de caráter geral e entrámos em questões mais pormenorizadas. Naturalmente, isto torna as negociações ainda mais difíceis”, referiu Araghchi, em declarações à imprensa estatal no domingo.

As negociações visam limitar as atividades nucleares do Irão em troca do levantamento das sanções económicas impostas pelos EUA.

Urânio enriquecido

Em março, o principal organismo de vigilância nuclear das Nações Unidas informou que o Irão tinha acelerado a sua produção de urânio enriquecido para fins militares. Pensa-se que o Irão dispõe de urânio enriquecido para fabricar armamento nuclear.

Os EUA querem impedir Teerão de desenvolver as suas reservas, mas Araghchi insistiu que o Irão continuará a enriquecer urânio.

“Do nosso ponto de vista, o enriquecimento [de urânio] é algo que tem absolutamente de continuar, e não há espaço para fazer cedências sobre esse tema”, disse Araghchi aos meios de comunicação estatais.

"Podemos considerar limitações nas suas dimensões, âmbito, nível e quantidade por um determinado período para criar confiança, como fizemos no acordo, mas o conceito do enriquecimento em si não é negociável", acrescentou.

As conversações ocorrem numa altura em que o presidente dos EUA, Donald Trump, deverá visitar o Médio Oriente, esta semana. O líder americano tem ameaçado repetidamente com uma ação militar contra o Irão se não for alcançado um acordo.

Araghchi confirmou que foi acordada uma nova ronda de negociações, embora a data e o local ainda não tenham sido definidos.