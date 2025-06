PUBLICIDADE

O líder supremo do Irão criticou na quarta-feira uma proposta inicial dos Estados Unidos (EUA) relativa às negociações sobre o avanço do programa nuclear de Teerão, mas não chegou a rejeitar totalmente a ideia de um acordo com Washington.

As observações do Ayatollah Ali Khamenei reforçaram uma linha vermelha expressa pelo Irão nos últimos dias, segundo a qual Teerão se recusa a renunciar ao enriquecimento de urânio em qualquer possível acordo com os EUA.

Esta exigência tem sido repetidamente feita por funcionários de Washington, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, embora não seja claro até que ponto o enviado norte-americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff, a mencionou na sua proposta inicial ao Irão.

Mas, fundamentalmente, Khamenei não rejeitou as conversações em princípio, que o Irão considera cruciais para que a sua economia veja eliminadas algumas das esmagadoras sanções económicas a que está atualmente sujeito.

O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, assiste a uma cerimónia nos arredores de Teerão, 4 de junho de 2025 AP Photo

O Ayatollah também não insistiu em nenhum nível específico de enriquecimento nuclear. Atualmente, o Irão enriquece urânio até 60%, o que representa um pequeno passo técnico em relação aos níveis de enriquecimento para fins militares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, que conduziu as conversações com Witkoff, afirmou que Teerão apresentará em breve a sua resposta aos EUA.

O discurso de Khamenei, na quarta-feira, no mausoléu do Grande Ayatollah Ruhollah Khomeini, poderá servir de antevisão.

"Se tivermos 100 centrais nucleares sem enriquecimento de urânio, essas centrais não são utilizáveis para nós", afirmou Khamenei.

"Se não tivermos enriquecimento, devemos estender a nossa mão (implorando) aos EUA".

Pormenores da proposta dos EUA ainda não são claros

Os pormenores da proposta dos EUA permanecem pouco claros, mesmo após cinco rondas de conversações entre Teerão e Washington.

Um relatório do site de notícias Axios sobre a proposta, cujos pormenores foram confirmados separadamente por um funcionário dos EUA, inclui um possível consórcio nuclear que enriqueceria urânio para o Irão e os países vizinhos.

Ainda não é claro se o Irão terá de renunciar totalmente ao seu programa de enriquecimento de urânio.

Esta fotografia de satélite do Planet Labs PBC mostra o reator de água pesada de Arak, no Irão, a 20 de março de 2025 AP Photo

Se não se conseguir chegar a um acordo, as tensões poderão aumentar ainda mais num Médio Oriente já em tensão devido à guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

A economia do Irão, há muito em dificuldades, poderia entrar em queda livre, o que poderia agravar a agitação interna.

Israel ou os EUA poderão também realizar ataques aéreos contra as instalações nucleares iranianas, há muito ameaçadas.

E Teerão pode decidir pôr termo à sua cooperação com a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) e apressar-se a construir uma bomba nuclear.

Mudança de tom

Khamenei, de 86 anos, que tem a última palavra em todos os assuntos de Estado no Irão, equilibra frequentemente os seus comentários entre as exigências dos reformistas do país, que querem as conversações, e os elementos da linha dura da teocracia iraniana, incluindo os paramilitares da Guarda Revolucionária.

Num discurso proferido em agosto, Khamenei abriu a porta a possíveis conversações com os EUA, afirmando que "não há mal nenhum" em dialogar com o "inimigo".

Mais tarde, o líder supremo moderou a sua posição, afirmando que as negociações com os EUA "não são inteligentes, sensatas ou honrosas".

O discurso de Khamenei na quarta-feira ofereceu uma oportunidade para discutir a proposta de Witkoff.

Khamenei descreveu-a como "100% contrária à ideia de 'nós podemos'", tomando emprestado um slogan do governo iraniano.

Sublinhou que os EUA procuraram durante muito tempo o desmantelamento de toda a indústria nuclear do Irão.

"Os líderes americanos insolentes continuam a repetir esta exigência com diferentes formulações", disse Khamenei.

O acordo nuclear histórico de 2015 com as potências mundiais, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA), limitou o nível de enriquecimento de Teerão a 3,67% e reduziu as suas reservas de urânio para 300 quilogramas.

Esse nível é suficiente para as centrais nucleares, mas muito abaixo dos níveis de 90% para armas.

Desde que o acordo entrou em colapso em 2018, com a retirada unilateral dos EUA do acordo durante o primeiro governo Trump, o Irão abandonou todos os limites do seu programa e enriqueceu urânio até 60% de pureza, um passo curto e técnico em relação aos níveis de qualidade das armas.