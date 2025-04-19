A segunda ronda de negociações sobre o programa nuclear iraniano decorreu "com sucesso" e "é possível avançar", nas palavras do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, se gundo declarou aos jornalistas no fim do encontro em Roma com Steve Witkoff, enviado do presidente norte-americano. Donald Trump para o Médio Oriente.

Depois deste encontro entre políticos, a resolução do diferendo entre os EUA e o Irão será decidida ao nível dos peritos. Segundo o chefe da diplomacia iraniana, peritos nucleares dos dois países irão encontrar-se em breve, na próxima fase das negociações.

“As conversações decorreram num ambiente construtivo e posso dizer que estão a avançar”, disse Araghchi à televisão estatal iraniana. “Espero que estejamos numa posição melhor após as conversações técnicas. Desta vez, conseguimos chegar a um melhor entendimento sobre uma série de princípios e objetivos", acrescentou.

As autoridades iranianas descreveram as conversações como indiretas, como as que tiveram lugar no passado fim de semana em Mascate, Omã, com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, a servir de intermediário e com as duas delegações em diferentes salas.

Antes, Araghchi encontrou-se com o seu homólogo italiano, Antonio Tajani. Tajani fez uma publicação no X, manifestando esperança num resultado positivo.

Roma torna-se capital da paz e diálogo. Recebi o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano @araghchi e encorajei-o a continuar nas negociações contra armas nucleares. O governo italiano espera uma solução positiva para o Médio Oriente.

O facto de este encontro estar a decorrer representa um momento histórico, tendo em conta as décadas de inimizade entre os dois países. Trump, no seu primeiro mandato, retirou-se unilateralmente do acordo nuclear do Irão com as potências mundiais em 2018, desencadeando anos de ataques e negociações que não conseguiram restaurar o acordo que limitava drasticamente o enriquecimento de urânio por Teerão em troca do levantamento das sanções económicas.