PUBLICIDADE

As conversações entre o Irão e os Estados Unidos sobre o programa nuclear em rápido desenvolvimento de Teerão parecem estar prestes a deixar o Médio Oriente, após fontes diplomáticas terem anunciado, na segunda-feira, que o governo italiano tinha dado luz verde para a realização da próxima ronda de negociações no país.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, disse a jornalistas presentes no Japão que o governo italiano tinha concordado em acolher as conversações, enquanto o seu homólogo iraniano disse, esta segunda-feira, que a próxima ronda de conversações “provavelmente terá lugar noutro lugar que não Omã”.

“Não se trata de um assunto importante”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, numa conferência de imprensa em Teerão.

Nem as autoridades iranianas, nem as norte-americanas reconheceram de imediato o local da segunda ronda de negociações, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros neerlandês, Caspar Veldkamp, afirmou que as próximas conversações terão lugar em Roma.

Falando numa reunião no Luxemburgo, Veldkamp afirmou que as conversações poderiam ter lugar já no próximo sábado, dia 19 de abril.

Nesta fotografia divulgada pelo Gabinete da Presidência iraniana, o presidente Masoud Pezeshkian, segundo à direita, escuta o chefe da Organização de Energia Atómica do Irão. AP/AP

No entanto, com a mudança de local, é provável que Omã, que acolheu a primeira ronda de conversações no sábado, em Mascate, continue a mediar as negociações entre as duas partes.

No domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, saudou a primeira ronda de negociações, descrevendo-a como “positiva” e “construtiva”. "

Trump disse esperar tomar uma decisão sobre o Irão "muito em breve".

Numa altura em que os dois países se aproximam do fim de meio século de hostilidade, o que está em jogo nas negociações não podia ser mais importante.

Se não se alcançar um acordo, Trump avisou que os EUA poderiam lançar ataques aéreos visando o programa nuclear iraniano, enquanto as autoridades de Teerão afirmaram que as suas reservas de urânio, que foram enriquecidas a níveis próximos do grau necessário para armamento, podem ser utilizadas para desenvolver uma bomba nuclear.

Enquanto isso, os analistas dizem que, embora os EUA possam oferecer um alívio das sanções à economia sitiada do Irão, ainda não é claro o quanto Teerão estará disposto a conceder.

A julgar pelas negociações desde 2018, espera-se que o Irão peça para continuar a enriquecer urânio até pelo menos 20%.

“Definitivamente, deve haver garantias quanto ao cumprimento das obrigações”, disse Baghaei, esta segunda-feira.

"A questão das garantias é especialmente importante, tendo em conta o historial de promessas não cumpridas no passado. Se Deus quiser, a equipa de negociação continuará o seu trabalho tendo em conta todos estes fatores e pontos", acrescentou.

No final desta semana, Rafael Grossi, o chefe da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), deslocar-se-á ao Irão para conversações.

PUBLICIDADE

Depois de Trump ter retirado unilateralmente a América do acordo nuclear de 2015, a AIEA continuou a funcionar na República Islâmica, mesmo quando o governo do país reduziu gradualmente o seu acesso às instalações nucleares.

A AIEA foi fundamental para confirmar a adesão do Irão ao acordo com os restantes signatários do pacto.

“O envolvimento e a cooperação contínuos com a agência são essenciais numa altura em que são urgentemente necessárias soluções diplomáticas”, escreveu Grossi, numa publicação no X.