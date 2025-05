De Oman Al Yahyai com

PUBLICIDADE

O Ministério da Defesa do Irão revelou um novo míssil balístico de combustível sólido que, segundo o país, tem um alcance de pelo menos 1200 quilómetros.

A revelação da arma surge no meio de tensões crescentes com os EUA sobre as atividades nucleares de Teerão e o seu alegado apoio aos Houthis no Iémen.

A televisão estatal iraniana mostrou o míssil - chamado Qassem Basir - no domingo, durante uma entrevista com o ministro da Defesa, general Aziz Nasirzadeh. Segundo as autoridades iranianas, o míssil foi testado pela última vez em 17 de abril.

Durante a sua aparição na televisão, o ministro da Defesa iraniano negou as afirmações de Washington de que Teerão está a ajudar os Houthis do Iémen, que atacaram o Aeroporto Internacional Ben Gurion de Israel no fim de semana.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu uma retaliação vigorosa contra os Houthis e os seus alegados apoiantes iranianos.

Nasirzadeh afirmou que o Iémen é uma nação independente que toma as suas próprias decisões, antes de lançar um aviso aos EUA e aos seus aliados.

O ministro da Defesa iraniano disse que o seu país consideraria as bases americanas na região "alvos legítimos" se fossem atacadas.

Por outro lado, a administração Trump quer evitar que Teerão desenvolva as suas reservas de urânio de qualidade semelhante às das armas.

As negociações nucleares indiretas entre os EUA e o Irão estavam previstas para 3 de maio, em Roma. No entanto, as conversações foram adiadas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou repetidamente com ataques militares contra as infraestruturas nucleares do Irão, caso os esforços diplomáticos falhassem.