De Euronews com AP

Dois aviões russos de combate a incêndios lançaram mais de 130 toneladas de água sobre o maior porto comercial do Irão, depois de uma enorme explosão, no sábado passado, ter matado mais de 70 pessoas.

Uma informação avançada pelo Ministério de Situações de Emergência de Moscovo, depois de o ministro do Interior do Irão, Eskandar Momeni, anunciar que o incêndio no porto de Shahid Rajaee, nas proximidades da cidade de Bandar Abbas, já tinha sido extinto.

O responsável local pelos serviços de emergência, Mehrdad Hasanzadeh, ofereceu, por sua vez, uma nova atualização sobre o número de vítimas resultantes da ocorrência, contabilizando-se, pelo menos, 70 mortos e mais de 1.000 feridos.

Entre as vítimas mortais contam-se camionistas, trabalhadores portuários, mas também dois recém-casados.

De acordo com a informação que tem vindo a ser reportada, o porto de Shahid Rajaee teria recebido um carregamento de um componente químico necessário para a produção de combustível sólido para mísseis balísticos.

Uma tese que, no entanto, foi negada pelas autoridades iranianas, embora não tendo conseguido explicar a causa da explosão. O ministro do Interior do país, ainda assim, notou que a ocorrência derivou de um ato de negligência.

“Existiram falhas, nomeadamente o não cumprimento das medidas de segurança e negligência”, declarou Eskandar Momeni, acrescentando que "alguns culpados foram identificados e chamados" a prestar mais esclarecimentos.

Além disso, o presidente iraniano, Massoud Pezechkian, ordenou uma investigação sobre as causas da explosão no porto, responsável pela movimentação de 85% da carga do Irão.

O incêndio que se seguiu à explosão - a qual causou danos severos em dois edifícios adjacentes e em vários contentores e terá, segundo imagens de satélite, originado duas crateras com cerca de 50 metros de diâmetro - continuava ativo na segunda-feira, dois dias após ter começado.

Em causa um incidente que ocorreu enquanto o Irão e os Estados Unidos se reuniam em Omã, no sábado, para uma terceira ronda de negociações sobre o programa nuclear de Teerão. Foi de tal forma intenso que acabaria por causar abalos que foram sentidos em cidades vizinhas, de acordo com relatos nacionais.

Foi declarado um período de luto de três dias na província de Hormozgan, da qual Bandar Abbas é a capital, e de luto nacional de um dia, em todo o país, na segunda-feira.

O porto de Shahid Rajaee é uma importante instalação de transporte de contentores para a República Islâmica, movimentando cerca de 72,5 milhões de toneladas métricas de mercadorias por ano.