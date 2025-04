Conversações nucleares entre Irão e EUA estão numa "fase crucial"

PUBLICIDADE

Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), advertiu que o tempo está a esgotar-se para que o Irão e os Estados Unidos cheguem a um acordo nuclear.

Os comentários surgem antes de uma segunda ronda de conversações agendada para sábado entre Teerão e Washington, em Roma, com Omã como mediador.

Grossi, que dirige a AIEA - responsável pelo controlo da natureza do programa nuclear iraniano - disse durante uma visita a Teerão na quinta-feira: "Estamos numa fase crítica destas importantes negociações".

Em declarações a vários meios de comunicação social estatais iranianos, acrescentou: "Estamos conscientes de que o tempo é curto, e é por isso que estou aqui... para ajudar a facilitar o processo".

As observações foram posteriormente confirmadas pela sede da AIEA, em Viena.

Grossi sublinhou igualmente que a agência da ONU deve desempenhar um papel ativo nas negociações.

O Diretor-Geral da AIEA, Rafael Grossi, dirige-se aos meios de comunicação social após a sua chegada ao Aeroporto Internacional de Viena em Schwechat, 7 de maio de 2024 AP Photo

Grossi disse: "Estou também em contacto com o negociador norte-americano para explorar a forma como a Agência pode atuar como uma ponte entre o Irão e os Estados Unidos e ajudar a alcançar um resultado positivo".

Na quinta-feira de manhã, Grossi encontrou-se com Mohammad Eslami, o chefe da Organização de Energia Atómica do Irão, embora não tenham sido divulgados pormenores sobre essa reunião.

Esta visita marca o "início de um capítulo sensível na diplomacia iraniana", afirmou o jornal diário Shargh.

Numa entrevista ao Le Monde, publicada na quarta-feira, Grossi afirmou que o Irão "não está longe" de conseguir produzir uma bomba nuclear. "Ainda há alguma distância a percorrer, mas é preciso reconhecer que não está longe", afirmou.

No dia anterior, Grossi tinha também afirmado, a propósito do papel da Agência nas negociações, que "todos concordam que o envolvimento da Agência é essencial, independentemente da natureza das discussões. Sem a nossa presença, qualquer acordo não passa de um pedaço de papel".

Limitar ou desmantelar o programa nuclear do Irão?

Depois de chegar ao Irão na quarta-feira, Grossi reuniu-se com Abbas Araghchi, chefe da equipa de negociação nuclear do Irão, e com Kazem Gharibabadi, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros.

Na quinta-feira, Araghchi descreveu a sua reunião com Grossi na plataforma social X como "uma discussão construtiva", acrescentando: "Nos próximos meses, a Agência pode desempenhar um papel significativo na resolução pacífica do dossiê nuclear do Irão".

O negociador norte-americano Steve Witkoff afirmou na terça-feira que o Irão deve "parar e desmantelar o seu programa de enriquecimento nuclear e de militarização".

No entanto, Teerão considera a cessação total das suas atividades nucleares - mesmo em áreas civis - uma "linha vermelha".

PUBLICIDADE

Witkoff, que na segunda-feira tinha apelado a uma limitação da capacidade de enriquecimento de urânio do Irão, absteve-se de apelar ao desmantelamento total do programa nuclear.

Araghchi em Moscovo

Antes das negociações de sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão deslocou-se a Moscovo na quinta-feira.

Araghchi declarou que o principal objetivo da sua visita era "entregar uma mensagem escrita" do líder supremo Ali Khamenei a Vladimir Putin.

Esta visita coincide com "os recentes desenvolvimentos e as negociações indiretas" entre o Irão e os Estados Unidos. "Sempre mantivemos consultas estreitas com os nossos amigos russos sobre questões nucleares, e agora é uma boa oportunidade para continuar essas discussões com funcionários russos", acrescentou o ministro iraniano.

PUBLICIDADE

A Rússia é um dos signatários originais do acordo nuclear internacional de 2015 com o Irão.

Um trabalhador anda de bicicleta em frente ao edifício do reator da central nuclear de Bushehr, 26 de outubro de 2010 AP Photo

O acordo histórico viu o Irã receber alívio das sanções em troca de limites nas suas atividades nucleares, mas o pacto entrou em colapso após a retirada dos EUA, em 2018.

A AIEA confirmou que o Irão tinha cumprido os seus compromissos com o acordo até à retirada dos EUA.

Donald Trump, que regressou à Casa Branca em janeiro, manifestou interesse em negociar um novo acordo com o Irão, mas avisou que, se a diplomacia falhar, os Estados Unidos poderão recorrer ao bombardeamento do país.

PUBLICIDADE

Segundo a AIEA, o Irão é o único país que enriquece urânio a 60%, apesar de não possuir armas nucleares, um nível perigosamente próximo dos 90% necessários para produzir uma bomba nuclear.

Ao mesmo tempo, Teerão continua a armazenar grandes quantidades de material físsil.

O acordo nuclear de 2015 tinha limitado o enriquecimento de urânio do Irão a 3,67%.