Explosão em porto iraniano faz pelo menos quatro mortos

Uma grande explosão ocorreu no porto Shahid Rajaee em Bandar Abbas, no sul do Irão, este sábado de manhã, de acordo com a agência noticiosa iraniana Tasnim.

A explosão atingiu escritórios pertencentes ao porto e a sua intensidade foi suficiente para causar um terramoto que ecoou nas cidades vizinhas, disse a agência. A explosão também estilhaçou os vidros de edifícios situados a vários quilómetros de distância do local do incidente. Segundo as mais recentes informações, a explosão terá feito pelo menos quatro mortos e mais de 500 feridos.

O diretor-geral de gestão de crises da província de Hormozgan, que inclui Bandar Abbas, disse que a causa da explosão ainda é desconhecida.

O Departamento Provincial dos Portos de Hormozgan disse que a explosão ocorreu numa parte do cais do porto, referindo que as equipas de combate a incêndios estão atualmente a trabalhar para extinguir o fogo causado pela explosão.