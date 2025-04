Líder supremo do Irão não está "demasiado otimista" em relação às conversações com os EUA

De Abby Chitty com AP

O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, apoiou o progresso das conversações com os Estados Unidos (EUA), enquanto falava com altos funcionários em Teerão, na terça-feira, mas manteve-se cético quanto ao sucesso das rondas de negociação.

"Não devemos ser demasiado otimistas em relação a este diálogo, nem demasiado pessimistas", afirmou Khamenei, de 85 anos.

"Os primeiros passos foram bem dados e executados corretamente. A partir daqui, o processo deve ser seguido cuidadosamente", acrescentou.

"As linhas vermelhas são claras, tanto para a outra parte como para nós. Podemos ou não chegar a um resultado, mas, de qualquer forma, vale a pena prosseguir", referiu o Ayatollah Ali Khamenei, exortndo ainda os altos funcionários de Teerão a "não ligarem os assuntos do país" às conversações, cuja segunda ronda está prevista para sábado.

"É claro que não confiamos totalmente neles - sabemos com quem estamos a lidar", acrescentou Khamenei.

"Mas estamos otimistas quanto às nossas próprias capacidades".

Entretanto, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, declarou que as próximas conversações entre os EUA e o Irão se centrarão na verificação do enriquecimento de urânio e do desenvolvimento de armas.

Em declarações aos meios de comunicação social norte-americanos, Witkoff explicou que "as conversações com os iranianos incidirão sobretudo sobre dois pontos críticos".

"Um deles é o enriquecimento, como referiu. O Irão não precisa de enriquecer mais de 3,67%. Em algumas circunstâncias, estão a 60% e noutras a 20%".

"O que está em causa é a verificação do programa de enriquecimento e, em última análise, a verificação do armamento. Isso inclui mísseis, o tipo de mísseis que têm armazenados. E inclui o gatilho para uma bomba".

Witkoff sublinhou ainda a importância desta verificação, fazendo eco da perspetiva de Trump de que, se as conversações não forem positivas, terão de ser encontradas soluções "alternativas".

Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca, fala durante uma entrevista televisiva no exterior da Casa Branca. AP Photo/Mark Schiefelbein

"Vamos ter de fazer uma verificação muito rigorosa, não tem havido muita verificação nos últimos anos, vários anos antes da nossa administração", disse.

"Isso tem de mudar. E se mudar, então teremos a base para conversações positivas. E se não mudar, teremos de procurar alternativas que não serão boas para ninguém."

A localização das conversações deste fim de semana continua incerta, uma vez que as autoridades sugeriram inicialmente que Roma seria a anfitriã das negociações, tendo o Irão anunciado na terça-feira que regressaria a Omã.

A importância destas conversações é imensa, uma vez que os dois países se aproximam de quase 50 anos de hostilidade.

Trump tem ameaçado constantemente com ataques aéreos às instalações nucleares do Irão se não for alcançado um acordo.

Entretanto, as autoridades iranianas estão a dar cada vez mais sinais de que poderão vir a utilizar armas nucleares, citando as suas reservas crescentes de urânio enriquecido até níveis próximos do grau de armamento.