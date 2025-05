Jogos de espionagem no Irão. Como é que Teerão convence os israelitas a trair a Pátria?

PUBLICIDADE

Na semana passada, surgiram notícias da detenção em Israel de dois jovens israelitas de 24 anos, Roy Mazrahi e Almoog Attias, acusados de espionagem para os serviços de inteligência da República Islâmica do Irão.

Os dois eram amigos de infância, residentes da cidade de Nasher (Nesher) perto do porto israelita de Haifa e viciados em jogos de azar e tinham muita dívida, noticiou o Jerozalem Post.

Segundo o relatório, Mazrahi encontra uma pessoa desconhecida através de um grupo da Internet, que lhe oferece uma boa quantia em dinheiro em troca de ações aparentemente irrelevantes e inofensivas. Este jovem israelita vê também a situação como uma oportunidade para escapar à crise financeira.

No início, Mazrahi foi convidado a fotografar as áreas ao redor da sua casa e depois documentar o sinal de venda de uma oficina automóvel. A sua próxima missão era queimar uma nota contendo uma mensagem contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

À medida que as missões prosseguiam, disse a polícia, encontraram aspetos mais perigosos, e Mazrahi percebeu a certa altura que os seus empregadores eram iranianos. Numa outra missão, moveu a pasta enterrada debaixo de um aterro, que achava que continha uma bomba, de um lugar para outro.

Depois foi a vez da missão principal. Comprou câmaras de CCTV e alugou um quarto num hotel em Tel Aviv, juntamente com Almoog Attias, que tinha sido atraído pela mesma pessoa não identificada. Os dois seguiram então para a aldeia de Kfar Ahim, a residência do ministro da Defesa israelita, Yisrael Katz, no sul do país.

A sua missão era instalar a câmara voltada para a estrada de entrada da casa de Katz, o que não teve sucesso devido à presença das forças de segurança.

As autoridades israelitas da defesa disseram ao tribunal que o trabalho de CCTV fazia parte de uma operação maior para assassinar Yisrael Katz.

No entanto, embora Roy Mazrahi e Almog Attias sejam o último caso relatado de tais operações de espionagem, vários outros casos já tinham sido constituídos por casos semelhantes. Na verdade, quase de poucas semanas, há um novo relatório de cidadãos israelitas sendo recrutados como espiões pelas forças de inteligência iranianas.

De acordo com um relatório da Agência de Segurança Interna de Israel (SHINBET), os casos de espionagem em Israel vão aumentar cerca de 400% em 2024 em comparação com o ano anterior.

A detenção de Roy Mazrahi e Almoog Attias foi o 20º caso ligado à espionagem para os serviços de inteligência do Irão em Israel no ano passado, e Teerão parece estar a aproveitar a oportunidade da guerra Israel-Hamas em Gaza com o objetivo de recrutar cidadãos israelitas, disse Maor Goren, chefe do departamento de segurança da Unidade Nacional de Combate ao Crime da polícia israelita (Lahav 433). A espionagem aumentou neste país.

Quem escolhe os agentes de serviços de segurança da República Islâmica do Irão?

Embora as histórias dos casos variem, existem padrões claros em todos eles, informou o Jerozalem Post. As pessoas atraídas estão sobretudo a enfrentar dificuldades financeiras e a procurar uma forma atalho para saldar as suas dívidas. Muitas destas pessoas são imigrantes que chegaram recentemente a Israel e têm menos sentido de pertencimento nacional e patriótico do que os antigos israelitas.

Yossi Mellman, especialista em assuntos de espionagem e autor do livro “Espiões Contra o Armageddon”, disse: “A maioria das pessoas que estão a ser aliciadas são inúteis e estão à margem das comunidades israelitas. Mas o preocupante é que um país que está constantemente a recuperar com a destruição de Israel tem conseguido infiltrar-se na sua sociedade.”

E acrescentou sobre a razão do sucesso da República Islâmica do Irão que: “Isto está ligado ao colapso social de Israel nos últimos anos. Na sociedade já não existe solidariedade e coesão e todo estão apenas a pensar em sim mesmo. Até o governo só se preocupa com a sua própria sobrevivência. As pessoas dizem a si mesmas que agora que os funcionários do governo estão a trabalhar para o Qatar, porque não trabalhar para o Irão?”

Goren salientou, no entanto, que muitas das pessoas que contactam agentes iranianos cortaram o contacto depois de algum tempo, deixando a polícia informada.

O método de recrutamento de forças pelos serviços de informação da República Islâmica do Irão também é relativamente simples e não requer planeamento complexo ou macroinvestimento. Os agentes iranianos realizam maioritariamente o processo de recrutamento através das redes sociais e com mensagens simples.

De acordo com o relatório, os agentes iranianos têm como alvo grupos específicos como Haridis (judeus ortodoxos fundamentalistas), novos imigrantes, antigos criminosos e cidadãos comuns atolados em dificuldades financeiras. Alguns dos detidos eram imigrantes de antigos Estados soviéticos, o que pode ter levado a uma desconfiança geral em relação a certos estratos. Na verdade, as redes sociais deram aos agentes iranianos acesso a uma parte da sociedade israelita que anteriormente não estava disponível ou conhecida por eles.

Como funcionam os serviços de informação da República Islâmica do Irão?

Segundo o Jerozalem Post, os serviços de inteligência da República Islâmica do Irão contactaram israelitas via WhatsApp, Facebook, Telegram, LinkedIn, Instagram e X, prometendo grandes somas em troca de fazer coisas simples como fotografar locais específicos ou pessoas ou escrever graffiti nas paredes. Também publicaram ocasionalmente anúncios de pesquisa de detetives particulares para recolher informações de autoridades israelitas. Os agentes iranianos também lançaram campanhas de phishing para recolher informações de cidadãos israelitas sob a forma de inquéritos.

Em nenhum dos métodos de recrutamento, não houve nenhum sinal do Irão a princípio, e os israelitas mais intrigados disseram que não sabiam a princípio que estavam a trabalhar para Teerão.

A Agência de Segurança Interna de Israel (SHINBET) teve um desempenho bem-sucedido na dissuasão das ações dos agentes iranianos, e até agora parece que nenhum dano grave foi causado à segurança de Israel. No entanto, as operações de espionagem continuam e muitas podem ainda não ter sido identificadas.

Alguns críticos do sistema jurídico de Israel acreditam que a punição para os perpetradores atraídos é demasiado leve e que alguns anos de prisão não são um impedimento para as pessoas que se envolveram em tais atos em troca de receberem grandes somas de dinheiro. Além disso, a exposição e detenção destes indivíduos não tem consequências particulares para Teerão. Os agentes iranianos estão apenas à espera que a próxima vítima responda à sua mensagem.

Noutro caso, Moshe Attias, um jovem de 18 anos de “Yabneh”, no centro de Israel, recebeu tal mensagem: “Obrigado por contactar a inteligência iraniana. Envie uma mensagem à conta de utilizador abaixo para falar com os nossos especialistas no Telegram.”

Attias tinha recebido cerca de 1.800 dólares na sua carteira digital para documentação do hospital em Maier, onde Naftali Bennett, o antigo primeiro-ministro israelita, estava hospitalizado. Identificou-se como parente de Bennett e deu informações, incluindo detalhes das medidas de segurança adoptadas no local, aos agentes iranianos.

Mellman disse: “Chegar tão perto do senhor Bennett é uma conquista para os agentes iranianos e mostra que eles continuam a agir. Mas a sua influência em Israel ainda é insignificante em comparação com a influência de Israel no Irão.”

A polícia israelita deteve Muti Mama, um cidadão israelita de 73 anos, em agosto do ano passado por suspeita de conspirar para assassinar o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. De acordo com a acusação, viajou secretamente para o Irão duas vezes para se encontrar com as relações iranianas e solicitou 1 milhão de dólares em adiantamentos no Irão para realizar o assassinato.

“Muti Mama tinha dito aos seus contactos que não tinha acesso a funcionários de alto nível e se ofereceu para atacar o prefeito de Aka ou Nahariya”, disse Mellman sobre isso.

No ano passado, uma rede de inteligência iraniana focada apenas em imigrantes judeus da região do Cáucaso conseguiu atrair um casal através de um cidadão israelita do Azerbaijão. De acordo com a acusação, o casal recebia 600 dólares por dia por reunir informações sobre potenciais alvos, incluindo a vigilância da sede principal do Mossad.

Uma rede de sete membros apelidada de “Célula de Haifa” também é acusada de ter imagens de dezenas de bases militares, sistemas Iron Dome e outros alvos estratégicos em Israel em troca de 500 a 1.200 dólares por missão.

De acordo com a acusação, um dos seus alvos de vigilância era a Base Aérea de Navatim, que mais tarde foi alvo de um ataque com mísseis da República Islâmica do Irão.

Nem todos os que são atraídos por agentes iranianos são, evidentemente, judeus. Em outubro passado, sete palestinianos que viviam em Jerusalém Oriental foram detidos por suspeita de planear assassinar um cientista nuclear e o presidente da câmara de uma das principais cidades de Israel.

Até à data, os esforços de inteligência do IRA em Israel não parecem ter conseguido muito sucesso. Uma vez que nenhum alto funcionário israelita foi assassinado e mesmo que, ocasionalmente, informações em tempo real e simultâneas tenham sido transmitidas a Teerão, essas informações parecem ter sido superficiais e não conduziram a nenhuma acção específica.

No entanto, Mellman conclui: “Somos ignorantes do que não sabemos, e o mais preocupante é que alguns israelitas estão dispostos a trair a sua pátria por um punhado de dólares”.