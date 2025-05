PUBLICIDADE

As inundações, causadas por torrentes de chuva antes do amanhecer, mataram pelo menos 111 pessoas numa cidade-mercado onde os agricultores do norte da Nigéria vendem os seus produtos a comerciantes do sul, informaram as autoridades na sexta-feira, prevendo que o número de mortos aumentaria.

A Agência Nigeriana de Serviços Hidrológicos não informou imediatamente a quantidade de chuva que caiu depois da meia-noite de quinta-feira.

As comunidades do norte da Nigéria têm sofrido prolongados períodos de seca, agravados pelas alterações climáticas e pela precipitação excessiva que provoca graves inundações durante a breve estação das chuvas.

Em vídeos e fotografias nas redes sociais, as águas das cheias cobriram bairros inteiros e as casas ficaram submersas, com os telhados pouco visíveis acima das águas de cor castanha. Com água até à cintura, os residentes tentavam salvar o que podiam ou socorrer outros.

"Perdemos muitas vidas, e as propriedades, os nossos produtos agrícolas. Aqueles que tinham o seu armazém perderam-no", disse Kazeem Muhammed, um residente de Mokwa.

Para além dos 111 mortos confirmados, "acabaram de ser trazidos mais corpos que ainda não foram contados", disse o porta-voz da agência estatal de emergência do Níger, IIbrahim Audu Husseini.

O líder da comunidade de Mokwa, Aliki Musa, disse que os habitantes da aldeia não estão habituados a este tipo de inundações. "A água é como a água espiritual que costumava vir, mas é sazonal", disse Musa. "Pode vir agora (e) chegará a mais vinte anos antes de vir novamente."

O presidente da área governamental local de Mokwa, Jibril Muregi, disse ao website de notícias local Premium Times que a construção de obras de controlo de cheias já devia ter sido feita há muito tempo.

"Esta infraestrutura crítica é essencial para mitigar os riscos de inundações futuras e proteger vidas e propriedades", disse ele.

Em setembro, as chuvas torrenciais e o colapso de uma barragem na cidade de Maiduguri, no nordeste do país, provocaram graves inundações que causaram a morte de pelo menos 30 pessoas e deslocaram milhões de pessoas, agravando a crise humanitária causada pela insurreição do Boko Haram.