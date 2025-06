PUBLICIDADE

Dois desastres ocorreram nos caminhos-de-ferro russos na madrugada de domingo. Na região de Bryansk, a queda de uma ponte matou sete pessoas e feriu 66, das quais 44 foram hospitalizadas, de acordo com os últimos dados. Três feridos, incluindo uma criança, encontram-se em estado grave. No total, viajavam no comboio 388 passageiros.

No momento do colapso da ponte, um camião Miratorg estava a passar por cima. Uma das carruagens do comboio Klimov - Moscovo foi literalmente esmagada pela ponte que ruiu, estando em curso os trabalhos de desmantelamento do local do acidente.

Os passageiros que saíram ilesos do acidente foram levados para a estação Bryansk - Orlovsky, onde puderam continuar a sua viagem num comboio de reserva Bryansk - Moscovo especialmente formado para o efeito.

As brigadas do Centro de Assistência Médica de Emergência de Moscovo partiram para Bryansk para ajudar no resgate dos feridos.

Queda de outra ponte provoca descarrilamento de comboio de mercadorias

No distrito de Zheleznogorsk, região de Kursk, uma ponte caiu durante a passagem de um comboio de mercadorias, relatou Alexander Khinshtein, governador em exercício da região de Kursk. Como resultado, parte do comboio caiu em cima de uma autoestrada. Os maquinistas morreram.

De acordo com vários meios de comunicação social e canais de Telegram, a causa dos acidentes terá sido engenhos explosivos colocados.

Na região de Kursk, foram colocados sob o leito da estrada, a cerca de 30 metros da ponte e de um dos apoios da ponte. Como resultado da explosão, uma parte do comboio tombou da ponte e outra ficou pendurada. O comboio incluía 100 vagões de mercadorias.