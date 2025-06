PUBLICIDADE

A Bolsa de Valores de Damasco retomou as transacções após um encerramento de seis meses, numa altura em que os novos dirigentes sírios tentam apoiar a economia do país e iniciar a reconstrução após quase 14 anos de guerra civil.

A bolsa esteve encerrada nos dias caóticos que antecederam a destituição do antigo presidente de longa data Bashar al-Assad, em dezembro, numa ofensiva relâmpago dos rebeldes.

O ministro das Finanças sírio, Mohammed Yisr Barnieh, que assistiu à reabertura, afirmou que a reabertura é um sinal de que a economia do país está a começar a recuperar e que a bolsa de valores "funcionará como uma empresa privada e servirá como um verdadeiro centro para o desenvolvimento económico da Síria, com um forte enfoque no digital", informou a agência noticiosa estatal SANA.

Ele disse que os novos líderes do país planejam "facilitar as operações comerciais e abrir portas para oportunidades de investimento promissoras".

O movimento de reabertura ocorre no momento em que as restrições internacionais aos sistemas financeiros da Síria começam a diminuir.

O ministro das Finanças sírio, Mohammed Yisr Barnieh, ao centro, participa na cerimónia de abertura da Bolsa de Valores de Damasco, 2 de junho de 2025 AP Photo

Os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram o levantamento de um vasto conjunto de sanções que tinham sido impostas à Síria durante o regime da dinastia al-Assad.

Na semana passada, a UE levantou as sanções contra o país, mas impôs novas sanções a pessoas e grupos que, segundo a UE, participaram em ataques a civis durante uma onda de violência na região costeira em março.

A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, tinha anunciado na semana anterior o levantamento das sanções.

A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, anunciou que o levantamento das sanções era "condicional" e que as sanções poderiam ser retomadas se o novo governo de Ahmad al-Sharaa, o antigo comandante rebelde que liderou a ofensiva que depôs al-Assad, não mantivesse a paz.

Kallas afirmou em comunicado que o levantamento das sanções "é simplesmente a coisa certa a fazer, neste momento histórico, para que a UE apoie genuinamente a recuperação da Síria e uma transição política que satisfaça as aspirações de todos os sírios".

Também na semana passada, a Síria assinou um acordo de energia no valor de 7 mil milhões de dólares (6,1 mil milhões de euros) com um consórcio de empresas do Qatar, da Turquia e dos EUA para o desenvolvimento de um projeto de energia de 5.000 megawatts para revitalizar grande parte da rede eléctrica do país, devastada pela guerra.

O consórcio liderado pela UCC Concession Investments do Qatar - juntamente com a Power International USA e a Kalyon GES Enerji Yatirimlari, Cengiz Enerji da Turquia - desenvolverá quatro turbinas a gás de ciclo combinado com uma capacidade total de produção estimada em cerca de 4 000 megawatts e uma central de energia solar de 1 000 megawatts.