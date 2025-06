China emite mandados de captura para 20 taiwaneses acusados de pirataria informática

PUBLICIDADE

O governo chinês emitiu na quinta-feira mandados de captura para 20 cidadãos taiwaneses que alegadamente efetuaram operações de pirataria informática no continente chinês em nome do partido no poder da ilha.

Também proibiu uma empresa taiwanesa cujos proprietários descreveu como "apoiantes ferrenhos da independência de Taiwan".

A polícia chinesa em Guangzhou, um centro de produção no sul do país, disse que o grupo de pirataria informática era liderado por um homem chamado Ning Enwei. Alegaram que o grupo agia sob a direção do Partido Democrático Progressista (DPP), independentista de Taiwan.

As autoridades não forneceram quaisquer pormenores sobre as alegadas atividades cibernéticas nem especificaram as acusações contra os indivíduos.

Um soldado baixa a bandeira nacional de Taiwan durante a cerimónia diária da bandeira no Chiang Kai-shek Memorial Hall em Taipei, 29 de abril de 2025 AP

Entretanto, o Governo chinês declarou que todos os contactos comerciais tinham sido interrompidos com a Sicuenes International Company Ltd. que, alegadamente, é dirigida por um membro da legislatura nacional de Taiwan, Puma Shen, e pelo seu pai.

Pequim considera os dois homens apoiantes ferrenhos da independência.

Os sites que mencionam a empresa dizem que é especializada no fornecimento de peças para bicicletas provenientes da China.

Zhu Fenglian, porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Governo chinês, afirmou que a Sicuens "está envolvida no comércio e na cooperação empresarial com certas empresas do continente na procura de benefícios económicos".

"O lado do continente nunca permitirá que empresas relacionadas com apoiantes obstinados da independência de Taiwan procurem obter lucros no continente".

O DPP rejeitou as acusações da China.

"Este é claramente um caso em que o Partido Comunista Chinês está a fabricar um pretexto para criar problemas. Quando se trata de inflação, ciberataques, guerra cognitiva e ameaças à zona cinzenta, o PCC é, de longe, o maior perpetrador", afirmou o diretor interino dos Assuntos Internacionais do DPP, Michael Chen.

"O que estamos a ver agora é um exemplo clássico do rufia que se queixa".

Taiwan é uma ilha autónoma que a China vê como uma província separatista que deve ser unida ao continente, se necessário pela força.

A China envia regularmente aviões e navios militares para Taiwan e tem atualmente um porta-aviões a sudeste da ilha.

Em resposta, Taiwan reforçou o seu próprio exército e alguns particulares abriram campos de treino de guerrilha.