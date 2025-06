PUBLICIDADE

As autoridades polacas afirmam que cerca de 30 000 pessoas ficaram sem eletricidade na sexta-feira, depois de ventos fortes terem partido árvores e derrubado linhas elétricas.

Esta situação surge na sequência de fenómenos meteorológicos extremos em todo o país, particularmente na região sul, onde a chuva intensa, os ventos fortes e o granizo causaram danos nas fachadas de edifícios residenciais e agrícolas.

O serviço dos bombeiros informou que os seus homens estão a trabalhar para fazer face ao impacto desde quinta-feira à noite.

O porta-voz do Serviço Nacional de Bombeiros em Kielce disse que os bombeiros tiveram mais intervenções do que o habitual.

"Temos tido rotineiramente mais de 2.000 intervenções em todo o país, e no território do Świętokrzyskie, essas intervenções foram mais de 200", disse o capitão sénior Marcin Bajur.

A maioria dos incidentes registados ocorreu na Silésia e nas voivodias de Lublin, na região sul da Polónia.

Segundo as autoridades locais das cidades, a tempestade inundou propriedades, caves e depressões no solo, provocando a queda de árvores que bloquearam estradas e danificaram infraestruturas.

Marek Jamborski, presidente da Câmara Municipal de kocmyrzów-luborzyca, na voivodia da Polónia Menor, afirmou que a tempestade causou grandes danos na região.

"Os danos são muito grandes. Afetam os edifícios municipais, as casas particulares, as estradas, as árvores partidas e as inundações. Por isso, o trabalho a fazer é muito, muito grande neste momento".

Na Polónia, cerca de 10% da população vive em zonas propensas a inundações e os cientistas alertaram para o facto de as alterações climáticas poderem aumentar até sete vezes os riscos de inundação dos edifícios residenciais.

De acordo com a polícia polaca, pelo menos nove pessoas morreram na sequência de grandes inundações no sudoeste da Polónia em setembro passado.

Na sexta-feira, o Instituto de Meteorologia e Gestão da Água emitiu avisos de tempestade de primeiro grau para a maior parte do país, incluindo o sul da Baixa Silésia, devido aos ventos fortes. O Instituto avisou que podem ocorrer tempestades com granizo, com rajadas de vento que atingem os 85 km/h.

A autoridade meteorológica do país emitiu também um aviso de segundo grau para parte da região da Voivodia Subcarpática, no sudeste, devido ao calor.