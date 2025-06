PUBLICIDADE

O Supremo Tribunal de Justiça da Argentina confirmou a sentença de seis anos de prisão para a ex-presidente Cristina Fernandez de Kirchner, numa decisão, conhecida na terça-feira, que a inabilita permanentemente para o exercício de cargos públicos. A ex-política foi condenada por corrupção por ter adjudicado, de forma fraudulenta, segundo o tribunal, até 51 obras públicas durante o seu tempo como primeira-dama e presidente da nação sul-americana.

A sentença contra Fernández de Kirchner, atual líder do peronismo argentino, levou os seus apoiantes a saírem para as ruas de Buenos Aires, a capital do país, em protesto. Os manifestantes bloquearam as principais estradas da metrópole depois de terem conhecimento da notícia e invadiram os escritórios do Canal 13 e do Todos Noticias, duas das principais redes de TV a cabo da Argentina e consideradas altamente críticas face à ex-política.

Muitos dos seus apoiantes afirmam que os membros do Supremo Tribunal têm fortes ligações aos rivais políticos da ex-presidente e aos poderes económicos da Argentina, o que teria influenciado a decisão do organismo, uma tese defendida pela própria ex-presidente e pela sua equipa durante anos.

O tribunal pediu ao Ministério da Segurança Nacional da Argentina que crie um centro de detenção para Fernández, de 72 anos. O advogado de defesa de Fernández, Carlos Beraldi, disse ao C5N que foi solicitado que ela fosse colocada em prisão domiciliária devido à sua idade.

A condenação também inclui o empresário Lázaro Báez, o ex-secretário de obras públicas José López e outros ex-funcionários. Em dezembro de 2022, Fernández de Kirchner já tinha sido condenada por administração fraudulenta: os juízes consideram que a antiga líder favoreceu as empresas de Báez durante os governos kirchneristas. Em março, o Supremo Tribunal rejeitou um pedido da septuagenária para que o tribunal revisse a sua sentença de prisão.

“São três fantoches que respondem perante aqueles que governam muito acima deles”, disse Fernández de Kirchner aos seus apoiantes ontem, num discurso inflamado à porta da sede do seu partido, depois de conhecida a decisão do tribunal. "Não é a oposição. É o poder económico concentrado do governo argentino". Gregorio Dalbón, um dos advogados de Fernández, prometeu “levar este caso a todas as organizações internacionais de direitos humanos”.