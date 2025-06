Guerra Israel-Irão: lojas fechadas em Teerão, milhares fogem da cidade

PUBLICIDADE

A capital iraniana, Teerão, com cerca de 10 milhões de habitantes e uma das maiores cidades do Médio Oriente, assistiu a um êxodo em massa na sequência do agravamento do conflito com Israel.

Na madrugada de terça-feira, o centro da cidade, outrora movimentado, começou a esvaziar-se, com muitas lojas fechadas e o histórico Grande Bazar encerrado, uma visão rara que não se tinha desde o auge da pandemia de COVID-19.

Uma ordem de evacuação parcial das forças armadas israelitas (IDF) foi emitida para 330 000 pessoas que vivem no centro de Teerão na madrugada de segunda-feira, embora muitas já tivessem começado a fugir após os ataques do fim de semana.

Nas estradas de saída da cidade, geraram-se filas de quilómetros com muitos a dirigirem-se para a região do Mar Cáspio.

Também se formaram longas filas nas estações de serviço, à medida que os residentes se esforçavam por obter combustível, com limites de 25 litros de combustível por carro.

Mais tarde, na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, publicou uma mensagem na sua rede social,Truth Social, apelando para a evacuação imediata de Teerão.

"Toda a gente deve sair imediatamente Teerão!" escreveu Trump. "Eu só quero que as pessoas estejam seguras", explicou mais tarde.

Apesar deste êxodo crescente, as autoridades iranianas afirmaram que a situação estava sob controlo, não oferecendo orientações claras ao público.

Fumo sobe do prédio da televisão estatal iraniana após um ataque israelita em Teerã, em 16 de junho de 2025. AP Photo

Entretanto, aterraram na Eslováquia e na Chéquia voos que traziam refugiados de Israel, o que os coloca entre os primeiros países a repatriar cidadãos no meio da escalada do conflito.

As autoridades eslovacas confirmaram a chegada do primeiro voo no final de segunda-feira, transportando 73 passageiros, incluindo 25 turistas eslovacos e cinco membros da família de diplomatas eslovacos baseados em Telavive.

A Polónia também anunciou planos para retirar os seus cidadãos de Israel, com operações previstas para quarta e quinta-feira.

A Índia também retirou um número não revelado de estudantes de Teerão.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano afirmou que alguns cidadãos foram ajudados a deixar o Irão através da fronteira com a Arménia. As pessoas que têm possibilidade de arranjar o seu próprio transporte foram instadas a partir o mais rapidamente possível.

Acredita-se que cerca de 50.000 israelitas estejam retidos no estrangeiro, com alguns relatórios a colocar esse número perto dos 100.000.

Esta situação segue-se ao encerramento do aeroporto Ben Gurion na sexta-feira, quando Israel lançou ataques aéreos contra o programa nuclear do Irão, uma situação que deixou o aeroporto fechado "até novo aviso".

As autoridades israelitas instaram os cidadãos retidos no estrangeiro a não se deslocarem a Larnaca ou Atenas na esperança de regressarem a casa mais cedo, uma vez que o espaço aéreo de Israel permanece indefinidamente encerrado, tanto para as chegadas como para as partidas.

O Conselho de Segurança Nacional emitiu também um aviso contra a tentativa de chegar a Israel por terra através da Jordânia ou da Península do Sinai no Egito, estando ambos os países agora sob aviso de viagem de nível 4, aconselhando a partida imediata de quem já lá se encontra.

Entretanto, duas explosões foram ouvidas em Teerão ao início da tarde de terça-feira, com fumo negro visível parte norte da cidade, perto da sede da televisão estatal iraniana e de importantes gabinetes governamentais.

As autoridades iranianas ainda não reconheceram o ataque.